Municipio se desplegó en terreno para atender emergencias de sistema frontal

Damnificados. Además habilitó albergue para familias de campamento, las que hasta el cierre de esta edición, optaron por no utilizarlo.

Curicó. Todos los equipos municipales estuvieron en terreno durante el fin de semana, atendiendo las emergencias provocadas por el sistema frontal que afectó a la zona central del país. Los primeros damnificados que requirieron albergue, fueron cinco adultos y dos niños del campamento Esfuerzo y Esperanza, para quienes el alcalde Javier Muñoz, dispuso la habilitación del gimnasio Abraham Milad como albergue, aunque al cierre de esta edición la familia no quiso tomar esta opción.

A la hora del balance, la autoridad comunal informó que en materia de salud solo se han registrado problemas menores y que los establecimientos de salud como postas, Cecosf, SAR, SAPU, están funcionando con normalidad.

En materia educacional son tres los colegios que suspendieron sus clases por problemas de acceso a raíz de la nieve y la lluvia, estos son: Escuela Internado de Potrero Grande, Agustín Torres y la Escuela Balmaceda. Durante la tarde del día lunes, se habilitaron las escuelas de Potrero Grande y Agustín Torres, sin embargo la escuela Balmaceda retomará sus clases el miércoles 13 de junio.

EN TERRENO

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, dijo que las cuadrillas de emergencia y el departamento social han estado todo el fin de semana atendiendo las emergencias y visitando a las familias afectadas.

“Respecto de los colegios, es importante resaltar que la no suspensión de las clases es porque todos los días en los colegios almuerzan y desayunan cientos de niños y hay muchos que no tendrían donde comer o con quien quedarse porque sus padres están trabajando. Aquellos papás que tengan la posibilidad de no enviar a sus hijos al colegios está bien, pero hay muchos que no tienen otra opción y nosotros tenemos que responder a esa necesidad de la comunidad”, dijo la primera autoridad comunal.

INUNDACIONES

Lo más complejo en materia de inundaciones, ha sido las viviendas de la villa Rucatremu. En este sentido, el líder comunal dijo que se logró, con maquinaria pesada, la evacuación de las aguas y minimizar el riesgo de inundación. Lo mismo en el sector del Parque Los Guindos de Sarmiento, donde un ducto tapado provocaba inundaciones en algunas arterias dificultando la entrada y salida a las viviendas.

“No obstante hemos determinado en terreno junto con Secplac, obras y algunos vecinos, las acciones que vamos a desarrollar en el corto plazo y para eso el administrador dispondrá de recursos para ampliar un ducto que permita enviar las aguas a un canal que pasa por el sector de la línea del tren y así evitar los riesgos futuros. Las familias que ya fueron afectadas se ayudarán con material para proteger sus viviendas y que esta situación no se repita en el futuro. No ha habido desbordes de canales, sino exceso de acumulación de agua ya que han caído cerca de 100 milímetros entre el sábado y el domingo”, enfatizó.

CAMPAMENTO ESFUERZO Y ESPERANZA

Hasta el sector de Santos Martínez, donde se emplaza el campamento “Esfuerzo y Esperanza” llegó el alcalde Javier Muñoz acompañado por el Administrador Municipal, David Muñoz; el director de Desarrollo Comunitario Marco León y el concejal Jaime Canales.

En la ocasión, conversaron con las personas damnificadas y en terreno implementaron medidas para dar solución a los problemas suscitados. Entre las acciones se consideró el traslado de las familias afectadas a un albergue municipal y la intervención del terreno.

“Hemos estado desde el fin de semana monitoreando lo que ocurre acá en el campamento. Vamos a tener que intervenir en estos terrenos, nos hemos conseguido material para rellenar, pero también vamos a tener que intervenir algunas medias aguas de forma de mejorar esas condiciones y evitar que se sigan mojando. Lo hemos conversado con su dirigente, Marcelo Norambuena y también con los vecinos, hay algunos que están un poco reacios, pero hay que entender que esto es mientras hacemos las intervenciones para que mejoremos las condiciones de habitabilidad dentro de lo posible que ellos acá tienen”.

Durante las próximas horas los equipos de emergencia se mantendrán alerta y en caso de solicitar ayuda o apoyo del municipio la comunidad se puede contactar a los siguientes números: 75-2-328854- 75-2-547569 o a la línea 800 321 032.