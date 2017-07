Municipio realiza acciones para resolver caso de edificio Los Alpes

Trámites. Desde el mes de mayo que el municipio local se encuentra llevando a cabo el proceso de invalidación que permitirá tomar una decisión escuchando a las partes.

CURICÓ. Con transparencia y en los plazos que han sido solicitados, ha respondido el municipio curicano a todo lo que Contraloría y los tribunales, han solicitado por parte de los afectados de la construcción del edificio Los Alpes, en la villa Rucatremo.

Cabe recordar que vecinos del sector Rucatremo donde está emplazado el edificio, interpusieron una demanda contra el alcalde y el director de Obras Municipales, en dos instancias, Corte de Apelaciones de Talca y luego Corte Suprema, ambos tribunales en fallo unánime, estimaron que la Municipalidad de Curicó no cometió acto arbitrario ni ilegal, por lo tanto el tema en tribunales ha sido categórico.

Paralelo a esto, como existe un dictamen de la Contraloría General del Maule, se inicia el proceso de invalidación, certificado de anotaciones previas. Ante esto, el alcalde instruyó el inicio del proceso de invalidación y el tema está hoy tramitándose en instancias administrativas para determinar si corresponde o no invalidar los actos administrativos.

Al respecto, el abogado del departamento Jurídico del municipio Juan Barrera, señaló que “lo que ordena Contraloría no es que se invalide el permiso de edificación, sino que le pide a la municipalidad que inicie el proceso tendiente a determinar si el permiso de edificación fue bien o mal otorgado. Este es un proceso administrativo regulado por la ley 19.880, que contempla instancias para escuchar a cada una de las partes, afectados y beneficiados, es una instancia abierta y en base a todo eso se determina una solución”.

El abogado agregó que la municipalidad, por instrucción del alcalde Javier muñoz, ha respondido todas las instancias, ha evacuado toda la información que han solicitado las personas afectadas.

“Cuando la Contraloría lo ha pedido, cuando los afectados interpusieron el recurso de protección, la municipalidad entregó todos los antecedentes en la materia. Y así con todas las acciones judiciales que ha habido en este caso”.

CONCEJAL UNDURRAGA

El pasado jueves los concejales se reunieron para abordar el tema junto al alcalde Javier Muñoz, el director de Obras Municipales y el departamento Jurídico. Al respecto el concejal Mario Undurraga dijo que “tenemos que ser más proactivos para entregar la información, pero también nosotros tenemos que ir a buscar la información. Yo estoy tranquilo que lo hecho por el municipio está bien. Entiendo también a los vecinos, pero de acuerdo a lo informado por el DOM, cumple con toda la normativa. Lo que comenzó ahora es un proceso de invalidación. En ninguna parte de la Corte Suprema o de la controlaría se dice ‘invalídese’ sino que se establece un proceso de invalidación. Queremos que se haga lo que la ley dice, entiendo también a los vecinos y no estoy a favor ni en contra de nadie, sino que se respete lo que dice la ley”.

CONCEJAL SANZ

Por su parte el concejal Francisco Sanz dijo que “es un avance que nos hayamos reunido para conversar, me queda claro cómo se resolverá el fallo de la Suprema y que los recursos de protección no fueron acogidos y que existe el ánimo de iniciar un proceso de invalidación. Me queda claro que quedan muchas etapas por definir, como el resultado del proceso de invalidación, saber si las partes quedarán tranquilas y resolver el dictamen de la Contraloría”.