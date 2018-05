Municipio curicano trabaja en mejoras de caminos vecinales

Bienestar para la comunidad. La dirección de Aseo y Ornato ha realizado reparaciones caminos en de sectores vecinales no enrolados.

CURICÓ. La Municipalidad de Curicó a través de la dirección de Aseo y Ornato, trabaja en la reparación de caminos vecinales no enrolados.

Estas faenas se realizaron con material fresado, generando en la obra de mejoramiento camino Los Niches.

En este sentido el director de Aseo y Ornato, Juan Rafael González, explicó los trabajos que se están realizando.

“Como dirección y nuestra maquinaria estamos haciéndole mejoras a caminos vecinales, eso se refiere a callejones que no están enrolados, por lo tanto no hace mantención de Vialidad, sino que la municipalidad tiene que hacer trabajos de mitigación para que la comunidad no tenga problemas con la lluvia en los caminos”, comentó.

Los sectores intervenidos corresponden a la localidad de Chequenlemu (3 callejones), La Obra, Maquehua y San Martín de las Piedras.

MEJORAS EN AVDA. RUCATREMU

Cabe mencionar, que el material fresado también se utilizó para mejorar la intersección de avenida Rucatremu con calle Río Lauca, en sector Sol de Septiembre.

“En este sector hay 20 metros, donde nosotros hemos hecho algunas mejoras, para que los vehículos puedan circular de mejor manera. Hicimos un bandejon central para dividir las calzadas”, dijo Juan Rafael González.

El directivo agregó además que “este tramo está a la espera que se puedan obtener los recursos con algún proyecto para poder pavimentar ese tramo, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo reparaciones para que los autos no tengan deterioros al transitar por ahí”.

Los trabajos continuarán la próxima semana, debido a que los camiones tolvas serán facilitados a la Unidad de Medio ambiente.