Municipio aún no paga indemnización a ex directora comunal de Educación

Irene Cortés. El abogado José Luis Cisterna solicitó el arresto del alcalde Javier Muñoz hasta que se realice el pago.

CURICÓ. A fines de septiembre de 2016, la cuarta sala de la Corte Suprema comunicó el rechazo al último recurso planteado por la Municipalidad de Curicó, ordenando al municipio local a pagar indemnización de más de 500 millones de pesos a la ex directora comunal de Educación, Irene Cortés, por despido “artbitrario e injustificado”.

Sin embargo, a pesar de este fallo y que ya han transcurrido algunos meses, la Municipalidad de Curicó aún no realiza el pago de esta millonaria indemnización.

Consultado el abogado José Luis Cisterna, quien representa a Irene Cortés y a Roberto Ulloa, manifestó que el monto que el día 24 de diciembre del año pasado, debía pagar el municipio a la ex directora del DAEM Curicó, ascendía a cerca de 570 millones de pesos. Sin embargo, al día de hoy, dada la acumulación de intereses y reajustes de enero y febrero, va en cerca de 575 millones.

“Hecha esa liquidación, el tribunal le otorgó un plazo al municipio para que pagara esa deuda; el municipio no la pagó, y en virtud de eso y de las normas del Código de procedimiento Civil, se procedió a pedir al tribunal que despachara orden de arresto en contra del alcalde de Curicó (Javier Muñoz) hasta que cumpliera la orden del Tribunal de Cobranza Laboral de Curicó, de pagar esa suma de dinero”, aseguró el abogado José Luis Cisterna.

El abogado agregó que una vez que se pidió, el tribunal no dio lugar a la solicitud de arresto, pero sí apercibió al alcalde a pagar hasta el día sábado 11 de febrero, pago que tampoco aconteció.

ARRESTO

“De tal manera que el día de hoy (lunes) vamos a pedir que se imponga la multa en forma personal al alcalde -que tiene que pagar el alcalde no el municipio- y junto con esto vamos a reiterar la orden de arresto que ya pedimos, toda vez que el sistema de multar y conceder plazos no ha funcionado”, puntualizó.

Según explicó, la multa que ahora le aplicará el tribunal es de 1 UTM, pero el juez puede prudencialmente determinar una multa diaria por ese mismo valor o sustituirla por la orden de arresto.

AÑOS

“Este es un juicio que se ha arrastrado por casi 3 años y desde septiembre de 2016, las partes tenemos absolutamente claro que el municipio tiene que pagar una suma entre los 500 y 600 millones de pesos”, aseguró José Luis Cisterna.

“Quiero recordar que cuando salió el fallo, el municipio curicano dio amplias declaraciones diciendo que tenía los fondos, que contaba con el dinero para pagar y que en el mes de diciembre de 2016 aprobó un presupuesto para el año 2017 y me imagino que responsablemente consideró los fondos para pagarle a mi representada, doña Irene Cortés la suma de 570 millones de pesos aproximadamente, y a don Roberto Ulloa, que son $32 millones más”, agregó el abogado.

Finalmente, José Luis Cisterna, abogado de Irene Cortés y Roberto Ulloa, aseguró que “el municipio ha tenido no solo más de cuatro o cinco meses para preparar este escenario, sino que además la aprobación de un presupuesto completo –que me imagino que los concejales algo tienen que decir en este punto- respecto de que sí consideraron esta deuda para ser pagada durante el 2017; este no es un escenario nuevo”.

MUNICIPIO

Consultado por La Prensa, el alcalde (s) de Curicó, David Muñoz, manifestó que “lo primero es señalar que nosotros no comentamos los fallos de los tribunales, sino que solamente tenemos que acatarlos. Estamos conscientes que la deuda se tiene que cancelar a la señora Irene Cortés y en estos momentos nuestra abogada del DAEM está en conversaciones con el abogado José Luis Cisterna para llegar a un acuerdo de pago y lo ideal es que los detalles los sepamos durante esta semana. Se está conversando con él para poder llegar a un acuerdo de pago. Obviamente, nosotros estamos preocupados de este tema, porque lo menos que queremos es que exista una orden de arresto para nuestro alcalde porque sí estamos conscientes que tenemos que cancelar esta deuda”.

En cuanto a los detalles del acuerdo al que se quiere llegar con el abogado en cuanto al pago de la indemnización de la ex directora DAEM, Irene Cortés, David Muñoz explicó que aún no está claro, pero sí afirmó que lo ideal es llegar al mejor acuerdo para poder cancelar el monto que se adeuda, “para que le dé tranquilidad a ellos y también a nosotros”, sostuvo el alcalde (s) de Curicó.