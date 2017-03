Municipalidad responde a críticas por reconstrucción del Santuario El Carmen

Polémica. Alcalde Muñoz afirmó que se han enviado todos los antecedentes al Gobierno Regional; mientras que el encargado de Secplac, Sergio Celis, entregó los detalles técnicos. Esto, como respuesta a las críticas hechas por George Bordachar ayer a través de este medio.

CURICÓ. La Municipalidad de Curicó se hizo cargo de las críticas que a través de este medio el consejero regional George Bordachar realizó por el tema de la reconstrucción del Santuario del Carmen, dañado en el terremoto del 27/F.

Ante este cuestionamiento, el alcalde Javier Muñoz afirmó que se han entregado constantemente todos los atecedentes al Gobierno Regional (GORE), y que probablemente hay algo de desinformación de parte del consejero Bordachar sobre el tema. Por la misma razón, a través del secretario comunal de planificación (Secplac), Sergio Celis, la administración entregó mayores detalles de los hechos.

Celis detalló las etapas del caso, “hay que entender el proyecto desde su génesis. Cuando se formuló originalmente por una gestión del ex alcalde (Hugo Rey) no respondió técnicamente a todos los requerimientos que se necesitan para un proyecto de estas características. Cuando el proyecto entró en ejecución, la empresa tampoco fue de las mejores y tuvo un comportamiento técnicamente errado, lo que significó que las obras no respondieran a las necesidades reales de lo que significaba dejar en buen funcionamiento la Iglesia”.

Así fue como, en común acuerdo con el GORE y la entidad local, decidieron poner término al contrato de la empresa TEINCO, que había iniciado la reconstrucción del Santuario, porque no cumplió con lo solicitado; tanto en los trabajos de la obra, como con sus propios trabajadores.

Este impasse significó considerar nuevas acciones, como reuniones de trabajo entre el Consejo Pastoral, párroco, Gobierno Regional, municipio y su concejo, que autorizó una licitación con tres nuevas empresas. Sin embargo, como los montos excedían al presupuesto contemplado, se decidió adjudicar los trabajos vía trato directo a una empresa de Linares con vasta experiencia en restauración de Iglesias, la que fue seleccionada junto al sacerdote y la directiva del Consejo Pastoral.

Y aquí se aclara la situación planteada por Bordachar, “los antecedentes se reunieron en una carpeta: administrativos, técnicos, legales, y se envió al Gobierno Regional para el visto bueno, lo cual permitía contratar en forma directa a esta empresa, dar inicio a las obras y resolver esta situación. Pero el Gobierno Regional cambió su postura a raíz que algunos consejeros regionales solicitaron la conformación de una comisión investigadora para revisar qué estaba pasando con este proyecto y eso significó que ese proceso se suspendiera y congelara y que, por lo tanto, la planta administrativa del Gobierno Regional solicitara más antecedentes técnicos”, afirmó Celis.

“Eso nos hizo volver atrás en muchas cosas y significó definitivamente que el proyecto se haya tenido que reformular técnicamente, incorporando nuevos antecedentes y planos de algunas áreas en específico, la contratación de un proyecto eléctrico con todos sus detalles, etcétera. Cosa que debió haberse hecho cuando se aprobó el proyecto inicialmente”, precisó Celis.

Junto con ello, agregó que se reunió la semana pasada con la Jefa de División de Análisis y Control de Gestión del GORE, Magdalena Barría, para definir algunos plazos estimativos respecto a la incorporación de la información que habían solicitado, y así programar una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social para los requerimientos adicionales. Esto, también viene a aclarar la acusación de Bordachar sobre el supuesto abandono del proyecto de parte de la Municipalidad curicana.