Municipalidad de Curicó aplicó la máxima multa a empresa Dimensión

Seguirán fiscalizando cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 30 UTM deberá cancelar por trasladar residuos del Cementerio Municipal a las orillas del río Lontué.

CURICÓ. La máxima multa que establece la legislación aplicó la Municipalidad de Curicó a la empresa encargada del traslado de los residuos domiciliarios de la comuna al relleno sanitario, Dimensión, debido al incumplimiento ocurrido hace algunos días, cuando llevaron escombros y basura del cementerio municipal, a orillas del río Lontué.

Ante este hecho, el director de Aseo y Ornato del municipio, Juan Rafael González, junto al director del Cementerio Municipal, Roberto García, realizaron una exposición ante el concejo municipal, sobre las acciones tomadas para determinar las responsabilidades en este hecho.

“Este fue un error que cometió la empresa y se le ha aplicado una multa, porque no pueden ir a botar basura a un lugar que no esté autorizado. La empresa ha dado sus explicaciones, ha dicho que fue un error de un funcionario, pero nosotros tenemos que aplicar la normativa que corresponde. Hemos explicado al concejo lo estricto que somos con la empresa de aseo, pero también hemos hecho un llamado a unir fuerzas para llamar a conciencia a la comunidad, que evitemos botar residuos en lugares no autorizados y no pagar para que vayan a botar escombros en lugares no autorizados”, dijo el director de Aseo y Ornato.

MULTA

Juan Rafael González fue enfático en señalar que la empresa se equivocó. Por este hecho, como establece la legislación, la municipalidad aplicó las multas y la empresa también adoptó medidas de manera interna.

Por este hecho, la empresa deberá cancelar una multa de 30 UTM, equivalente a un millón 400 mil pesos aproximadamente.

“La Municipalidad hace un gran esfuerzo por mantener el buen servicio, permanente, todos los días, es una de las pocas ciudades que tienen retiro de basura de lunes a domingo en el sector céntrico. Y esto queremos que siga de la misma forma”, dijo González.

Por su parte, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, respaldó el trabajo que está realizando la dirección de Aseo y Ornato y el Cementerio Municipal y dijo que se mantendrán vigilantes del fiel cumplimiento de la normativa para el traslado de los residuos acorde a la legislación ambiental vigente.