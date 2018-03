“Muchos de los migrantes dejan sus países para darles un mejor futuro a sus hijos”

Empatía. Antes de juzgar a las personas que han llegado, habría que ponerse en su posición y saber por qué dejaron sus hogares para venir.

CURICÓ. En agosto del año pasado comenzó su funcionamiento en esta ciudad la oficina de Asuntos Migratorios del municipio local, instancia que nació por la preocupación del alcalde Javier Muñoz y que se hizo necesaria debido a la llegada de migrantes de diferentes países de Latinoamérica, especialmente Haití, Venezuela, Perú y Colombia.

Para quienes comenzaron a llegar a la ciudad, especialmente a la comunidad haitiana por la barrera del idioma, se les hacía muy difícil saber hacia dónde tenían que dirigirse para realizar ciertos trámites o simplemente para aclarar dudas en temáticas relacionadas con trabajo, salud o educación.

Es por eso que la oficina de Asuntos Migratorios, ubicada en Estado al llegar a Chacabuco, se encarga de generar una instancia de acompañamiento y orientación a la comunidad migrante de la comuna de Curicó, a través de un plan inicial de trabajo con las diferentes instituciones que interaccionan la temática.

TRABAJO

La encargada de esta oficina, María José Hernández, manifestó que “hay muchos temas en los que tienen dudas y no saben a quién acudir”, agregando que una de las consultas más recurrentes es por trabajo, por lo que en algunas oportunidades los refieren a la oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) y otras veces en la misma oficina se encargan de hacer los nexos con algunas empresas.

“Nosotros los ingresamos en nuestra base de datos, porque acá llegan algunas empresas que vienen a buscar gente para que trabaje con ellos. Nosotros les preguntamos qué hacían en sus países, para qué son buenos, en qué les gustaría trabajar, con qué son felices, porque muchas personas creen que pueden poner a los migrantes en lo que ellos quieran y eso no es así”, dijo María José Hernández.

Una de las primeras acciones realizadas por esta oficina fue conformar la Mesa Territorial de Trabajo con Migrantes, con lo que se generó una red muy amplia con distintas instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

“Hemos tenido una muy buena acogida, estamos súper coordinados con Salud, Educación, la PDI, Extranjería. Porque a veces nosotros también tenemos dudas y nosotros le ayudamos a los migrantes para que no vayan a hacer un trámite que no es necesario o que no corresponde”, comentó la encargada de la oficina de Asuntos Migratorios de Curicó.

SALUD Y EDUCACIÓN

María José Hernández explica que cuando llegan migrantes a la oficina, la idea es ver si llegan solos o con su familia, si ya tienen trabajo o si tienen niños, para hacer las derivaciones a los jardines infantiles o colegios, de acuerdo al sector donde viven.

“También les explicamos los beneficios que tienen y tratar de ordenar un poco, porque ellos vienen de culturas muy distintas a la de nosotros. Hay muchos temas que tenemos que ver, porque hasta diciembre nosotros en la oficina teníamos mil migrantes registrados y sabemos que ese no es el número total, porque no todos están acá, además las cifras se tienen que ir actualizando”, comentó.

En cuanto al área de salud, manifestó que existe una muy buena coordinación con la dirección comunal, el director de Salud, con los Cesfam, “pues si bien en la parte legal hay algunas clausulas, también vamos a lo humanitario, porque no puedes dejar a alguien sin atención”.

En el ámbito educacional, María José explica que tienen harto contacto con los jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF), que son administrados por el municipio. “Había muchas dudas y mitos, de parte de las mismas educadoras que atienden a los niños y niñas, por ejemplo el tema de la alimentación, pero hemos trabajado en ese tema, hicimos una reunión donde conversamos todo tipo de dudas; la próxima semana tenemos otra donde van a ir las mamás para que les cuenten cómo es la crianza, la alimentación que tienen, cómo es la realidad. La verdad es que muchos de ellos se van de sus países para darles un mejor futuro a sus hijos y por eso nosotros tenemos que ayudarlos”.

NACIONALIDADES

Si bien el común de la gente podría pensar que son los haitianos quienes han llegado en mayor cantidad al país, eso no es así. En realidad son personas que vienen desde Venezuela las que han llegado en mayor cantidad a nivel nacional.

En el caso de Curicó, los migrantes llegan principalmente desde Haití, Venezuela, Perú y en menor medida de Colombia.

“A nuestra oficina se acercan principalmente haitianos y colombianos. Quienes vienen de Haití lo hacen por la barrera del idioma, porque la mayoría de ellos no sabe nada de español, y es por eso que nosotros tenemos un traductor, John Brenord. Acá también trabaja la asistente social Mirta Escalona y la administrativa Elena Maureira”.

Para poder ayudarlos con el tema de las comunicaciones, esta oficina cuenta con la información de varios talleres que se realizan en la ciudad para enseñarles nuestro idioma.

“Además, nosotros hicimos las gestiones con una fundación de Santiago, que es muy potente y que ha estado en los temas de derechos y asuntos migratorios , y que a mi me llamó la atención porque ellos crearon un kit de trabajo para poder hacer clases, que tienen un inicio y un fin, es una metodología que ellos ya aplicaron. Conseguimos poder replicar esto en Curicó, con un programa piloto para probar. El material está hecho y ahora la idea es poder capacitar a las personas que hagan las clases y así poder partir pronto con ellas”, explicó María José Hernández.

BALANCE

Esta oficina ya cumple siete meses trabajando con los migrantes que llegan a la ciudad y la encargada manifiesta que “el trabajo ha sido muy positivo y la gente está conforme, tanto los curicanos como los migrantes. Aquí la idea es que tengan un buen trato, porque si dejan su país y vienen acá es porque necesitan ayuda. Lamentablemente, somos un país que discrimina y acá somos afortunados que un municipio tome la iniciativa; en Chile no hay muchas oficinas de Asuntos Migratorios y en la Región del Maule esta es la única. Estamos entregando a la comunidad un apoyo que en otros lugares no lo tienen”.

María José Hernández explicó además que ahora están tramitando el Sello Migrante, con el Ministerio del Interior, lo que les permitirá realizar capacitaciones y distintas acciones para seguir apoyando a los extranjeros que llegan a Curicó.

Finalmente, María José Hernández manifestó que antes de juzgar a las personas que han llegado a Chile y en particular a esta ciudad, hay que ponerse en sus zapatos, y pensar en cómo viven, en qué condiciones vivían en sus países y que si eligieron venir a este rincón del mundo a buscar una mejor vida para ellos y sus familias, hay que tenderles una mano.