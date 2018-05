Ministro de Salud inauguró consultorio en Teno

Adosado al Hospital de Teno. Cuenta con una superficie de 1.658 m2, contemplando recintos para consultas médicas, laboratorio, box IRA y ERA, box de atenciones dentales con sala rayo X, salas de actividades grupales, área de servicio de urgencia y apoyo administrativo, entre otras características.

TENO. Con una ceremonia encabezada por el ministro de Salud, Emilio Santelices y en compañía del intendente de la Región del Maule, Pablo Milad; la alcaldesa de Teno, Sandra Valenzuela; el director (s) del Servicio de Salud, Max Aguilar; la seremi de Salud, Marlene Durán, parlamentarios, directores de hospitales, autoridades locales, funcionarios y comunidad se dio por inaugurado el nuevo consultorio adosado al Hospital de Teno que permitirá brindar atención a más de 11.850 habitantes y constituyó una inversión superior a los 2 mil 500 millones de pesos.

MINISTRO

El jefe de la cartera de Salud destacó el aporte que tiene este nuevo centro de salud en el sentido de cumplir con el propósito de entregar una salud más digna y cercana a la población.

“Nuestro país tiene un enorme desafío en salud, porque nuestro país envejece, las enfermedades crónicas pasan a instalarnos con un perfil de país desarrollado, en circunstancias en que aspiramos a ser un país desarrollado en lo más profundo, en lo más integral, y nos falta un poco, por otro lado los recursos nunca son suficientes, por eso es que el gran desafío que nosotros nos hemos planteado en salud es que si queremos dar respuestas a estas necesidades y en este balance entre expectativas y posibilidades de poder otorgar y dar respuestas a ellas necesariamente tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y ahí está el desafío en salud para el siglo XXI, es por ello que nos hemos planteado de manera muy ambiciosa, pero también muy realista, el llamar a un gran acuerdo nacional en salud y el llamado que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera tiene el máximo sentido cuando en particular de lo que se trata es que todos en conjunto sin que nadie se reste, digamos como nos hacemos cargo, de lo que la población necesita. No solo necesitamos hacer diseños arquitectónicos y pensar que con mas ladrillos vamos a tener mejor atención, obviamente instalaciones como la que hoy inauguramos nos acercan a este gran propósito de tener una salud digna y oportunidad, pero si no somos capaces de ir más allá, organizando a la población, atendiendo y además generando más conexión, cuidado, promoción y trabajo directo con la comunidad, no podremos avanzar”, dijo la autoridad.

COMPROMISO

Por otra parte, el intendente Pablo Milad manifestó el compromiso que existe con toda la región, en especial en temas tan importantes como lo son la salud.

“El Presidente Piñera quiere con especial atención favorecer a la Región del Maule que ha sido castigada en los últimos años duramente, primero por el terremoto y luego con los grandes incendios que produjeron daños no solo materiales, sino que también psicológicos muy profundos. Siempre hay una necesidad en salud, porque la salud es vida, por eso es que al inaugurar este centro moderno decimos si hay esperanza, si hay ganas de hacer bien las cosas. Quizás muchos dicen, pero oye se está inaugurando algo que se construyó en el gobierno anterior, pero quiero decir, que el Gobierno es uno, sea de izquierda o de derecha y tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de todas las personas de nuestro país. También quiero decirle a la gente de Cauquenes, Linares, Parral y Constitución que no hemos ni un minuto perdido la atención en los hospitales pendientes que hay, seguimos trabajando en ello, queremos que todas las personas tengan el lugar para atenderse como todos se merecen”.

Por otra parte, la alcaldesa Sandra Valenzuela, agradeció la asistencia de todas las autoridades y se refirió al honor y la alegría que es para Teno contar con este nuevo consultorio adosado.

“Para nosotros esta inauguración es muy importante, esto para Teno significa mucho, hoy contamos con una infraestructura maravillosa, hoy toda la comunidad cuenta con las condiciones que se merecen. Nos enorgullece contar con la visita del Ministro e Intendente, que estén aquí con la gente, viendo la realidad de cada uno. Esto no es una simple construcción, para nosotros esto es un avance en materia de dignidad, de beneficios, de mejora directa para todas las personas y que tanto se lo merecen”.