Millonario robo afectó a céntrica relojería

Reacción. El dueño del negocio se mostró muy molesto, pues en teoría estamos en una de las comunas más seguras del país.

. Con especies avaluadas en cerca de tres millones de pesos escapó un solitario delincuente que la madrugada de ayer ingresó a la relojería Santiago-Suiza, ubicada a la altura del 529 de calle Montt, en pleno centro de Curicó.

En conversación con diario La Prensa, su administrador, Jorge Llantén Retamal, se encontró con la desagradable sorpresa cuando se aprestaba a abrir su local, el cual tiene una década de existencia.

“Llegué a las 9:15 de la mañana y me encuentro con que la cortina no tiene ninguno de los dos candados puestos y le aviso a los vecinos de la peluquería para que me sirvieran de testigo”, dijo.

Sin embargo, el comerciante dijo que lo peor fue cuando “levanto la cortina y me doy cuenta que las vitrinas estaban totalmente vacías, donde estaban los relojes nuevos”.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Tras revisar junto a Carabineros, Jorge Llantén hizo una estimación de lo sustraído.

“En relojes nuevos y todos los que estaban en reparación y que tenía para entrega, más o menos son unos tres millones de pesos”, apuntó.

El administrador de la relojería Santiago-Suiza precisó que en los 10 años que lleva el negocio en esa ubicación es primera vez que sufren un robo.

“De qué sirven tantas cámaras. Me siento impotente porque lo primero que hice fue llamar a la PDI y el caballero que me atendió por teléfono me dice que no podían venir y que tenía que poner la denuncia allá”, apuntó.

El comerciante reconoció que no tienen medidas de seguridad y que está esperanzado en las cámaras que tiene un local vecino. Según él, se trataría de un ladrón que siempre ronda el sector y que estaría casi identificado.