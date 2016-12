Menor con discapacidad y su mamá recibieron un auto de regalo

CURICÓ.- La cara de felicidad del pequeño Agustín Ibarra emocionó a todos quienes presenciaron la entrega de un automóvil KIA a él y a su mamá, Paola Cerda. Esto se concretó luego que el gimnasta Tomás González se comprometió en la pasada Teletón a otorgarles este regalo para que su progenitora pudiera generar más recursos a través de su trabajo como chofer de colectivo.

“Esto nos llegó de sorpresa. Me siento muy feliz, no me quiero bajar del auto”, contó Agustín, quien tiene 10 años y cursa estudios en la Escuela Palestina.

El pequeño dijo que ahora su mamá trabajará solo para su familia y no tendrá que entregar un porcentaje de lo recaudado al dueño del automóvil.

En tanto, Paola Cerda agradeció este regalo ya que le cambiará la vida a ambos.

“Los recursos que obtenga con este taxi colectivo no tendré que dárselos a otra persona, serán solo para mí”, planteó.

Paola agradeció a Tomás González ya que gracias a su gestión obtuvo este automóvil que le dará una mayor tranquilidad económica.

El encargado de KIA Curicó, Marcelo Jiménez, destacó la entrega del automóvil al pequeño Agustín.

“Qué lindo es poder contribuir a la felicidad de esta familia. Es un enorme placer sentir la alegría de un niño”, precisó.

HISTORIA

Agustín sufrió una asfixia al momento de nacer, lo que le generó un parálisis cerebral y una diplejía espástica. En un principio, el diagnóstico médico era bastante desesperanzador y ahora el pequeño puede caminar.

“Es un milagro que Agustín esté vivo. Llevamos diez años de rehabilitación en la Teletón y se le han realizado cuatro operaciones”, agregó.

El testimonio de Agustín y su mamá se dio a conocer en la pasada Teletón, emocionando a todo el público que asistió al show benéfico.