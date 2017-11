“Me siento muy feliz y agradecido con todos los curicanos”

Segunda mayoría en el distrito. El ex alcalde de Curicó fue electo con 20.508 votos.

Curicó.- Fue concejal y alcalde de Curicó. Luego cumplió con su rol de consejero regional por la provincia de Curicó.

Ahora, Hugo Rey Martínez tiene un nuevo desafío, pues el domingo fue electo diputado por Renovación Nacional en el Distrito 17, que comprende a las comunas de las provincias de Curicó y Talca, con 20.508 votos.

Consultado este lunes, luego de una extenuante jornada de elecciones, Hugo Rey manifestó sentir “una felicidad enorme, tremenda; un agradecimiento a los curicanos por el gran apoyo; arrasamos en Curicó y eso me da una responsabilidad tremenda con mi ciudad, y por ese lado estoy muy feliz y contento con los resultados obtenidos en votación. Yo me concentré en la campaña solamente en Curicó porque no estaban todos los recursos disponibles para hacer campaña en el resto de las comunas, por eso es que me siento tan contento de la alta votación que obtuve”.

“A mi me llena de orgullo mi equipo, toda la gente que trabajó, que estuvo conmigo incondicionalmente, fueron el gran soporte de esta campaña. El hecho de haber tenido esta votación en Curicó realmente me deja muy emocionado, con el corazón lleno de cariño y afecto y con la responsabilidad de seguir respondiéndole a los curicanos. Soy el diputado de los curicanos y eso me hace muy feliz”.

PRIORIDADES

En cuanto a su trabajo legislativo una vez en la Cámara Baja, Hugo manifestó que apoyará todas aquellas leyes que vayan a favor del crecimiento, del emprendimiento y del desarrollo. “Creo que en la región no estamos bien y necesitamos un fuerte impulso, por eso toda agenda que sea pro crecimiento contará con mi apoyo”.

El diputado electo agregó que “en Educación hay que mejorar la reforma que se trató de hacer, hay que enmendarla. Hay que mantener lo bueno y corregir lo que está mal; hay que devolverle a los padres la capacidad para elegir la educación de sus hijos y priorizar la primera infancia”.

En materia de Salud, Hugo Rey aseguró que “es uno de los ejes principales que quiero trabajar, dándole a todas las personas la dignidad que merecen… no puede haber una salud para los que tienen y una salud para los que no tienen; tenemos que hacerlo de tal forma que la gente que no se puede atender en el servicio público, se pueda ir a atender al sector privado. Lo importante es darle dignidad a la gente y que no se muera esperando”.

SEGUNDA VUELTA

Con miras a la segunda vuelta presidencial, Hugo Rey aseguró que está “cien por ciento dispuesto y listo a trabajar por Sebastián Piñera. Nada está dicho y ninguno tiene ganada la campaña, por eso nos queda hacer los máximos esfuerzos para que Chile pueda crecer, se pueda desarrollar como el país lo puede hacer y Piñera es el hombre para sacar a Chile del estancamiento en el que hoy nos encontramos”, puntualizó.