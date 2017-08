“Me gustaría impulsar que termináramos el estadio La Granja”

Ex gobernadora. De resultar electa, aseguró que proyectos en materia vial y de agua potable rural también tendrán prioridad en su gestión.

Curicó. Cumpliendo con los plazos legales, Cristina Bravo (DC) dejó su cargo como gobernadora de la provincia de Curicó, a fin de asumir la candidatura por un sillón del Consejo Regional del Maule. Al momento del adiós, la trabajadora social de profesión agradeció el apoyo que recibió de sus ahora ex funcionarios, justificando el paso ya dado. A la hora del balance, siendo la principal cara visible del actual Gobierno, Bravo aseguró que los temas más complejos que tuvo que enfrentar durante su mandato fueron el proyecto ligado a la construcción del futuro hospital curicano y los incendios forestales.

Cuéntenos un poco sobre la génesis de esta candidatura

¿Se lo pide su partido, es una decisión personal?

“La verdad es que fue una idea que me plantearon algunos concejales el año pasado. También los alcaldes me dijeron que si me gustaría vislumbrar alguna candidatura. Yo lo fui pensando, lo fui evaluando con mi familia que son lo principal que tengo y el partido me pidió asumir este desafío. No es una tarea fácil, pero estoy dispuesta a enfrentarla. Yo conozco el territorio, he sido gobernadora por más de tres años y medio, anteriormente fui la directora regional del Registro Civil, conozco cada uno de los rincones, sus problemáticas, no solamente me he dedicado a inaugurar cosas, sino que he ido a trabajar, a escuchar la problemática que tiene la gente y por eso creo que merezco la oportunidad de asumir el desafío y de jugármela por la ciudadanía y por la provincia de Curicó”.

Usted recalca que conoce el territorio, pensando en esta candidatura, a la rápida, ¿Cuáles son los proyectos que se le vienen a la mente, de los que va a trabajar como prioridad?

“Siento que nos queda mucho por hacer en materia de agua potable rural y además de mejorar todo lo vial. Si bien es cierto hay convenios que se han establecido desde el gobierno, a través del gobierno regional, nos quedan muchos caminos por asfaltar, nos quedan muchas organizaciones que no tienen sedes vecinales. Nos queda además fortalecer lo que se hace en cultura (…) Y aprovechar también todo lo que tenemos, como el nuevo teatro provincial, que nos trajo la cultura y nos devolvió a cada uno de los curicanos tener acceso a distintos espectáculos que uno tenía que ir a verlos a Talca o acudir a Santiago, cuando nosotros nos merecemos tener espectáculos de esa envergadura. Por cierto, como desafío principal, me gustaría impulsar que termináramos el estadio La Granja, con el otro cuarto que falta”.

Qué les puede decir a los alcaldes de oposición, con quienes alguna vez tuvo ciertas discusiones, que se fueron superando con el paso del tiempo.

“No tengo nada que decirles, solo agradecerles. Al alcalde de Hualañé, Claudio Pucher, por el trabajo hecho en conjunto, agradecerle al alcalde, Marcelo Fernández, al alcalde Martín Arriagada, la alcaldesa Sandra Valenzuela y al alcalde de Vichuquén (Roberto Rivera) también. Cuando él asumió, si bien es cierto, para una persona que no ha sido alcalde, tal vez le cuesta un poco, pero que tenga la convicción que todo el tiempo que yo trabajé como gobernadora, trabajé con todos los alcaldes, me quedan temas pendientes. Él ya sabe que nosotros le conseguimos unos camiones aljibes, que se le van a entregar desde la gobernación, que espero que el gobernador suplente lo haga en los próximos días. Independiente de los partidos políticos, mi disposición y la disposición de los alcaldes fue a trabajar en conjunto por el bien de la ciudadanía y de los vecinos”.