Simpatía y humildad. Es el curicano más famoso de la actualidad y vive un momento de tremendo éxito en televisión, que lo mantiene como uno de los rostros más queridos de Chile. En plena Vendimia, él habla sobre su conexión con Curicó y su presente laboral.

Su risa es la misma. Su sinceridad y sentido del humor es exactamente igual. Francisco Saavedra Guerra en persona es idéntico al “Pancho” Saavedra de la televisión. El curicano inquieto que desde niño delineó su futuro en las comunicaciones, hoy es uno de los rostros televisivos más influyentes y queridos de Chile. Y sin cambiar un centímetro su encantadora forma de ser.

Saavedra es el reflejo del nuevo profesional del siglo XX: multifacético, sin miedo al cambio, transparente y que entrega su vocación para ser un aporte a su entorno.

El curicano será el animador de las noches de viernes y sábado de la Fiesta de la Vendimia de Chile 2017, acompañado de Carolina De Moras y de Javiera Contador. Una labor que ha cumplido en todas las versiones de esta fiesta y que se ha transformado para la gente en una tradición infaltable.

“AQUÍ ESTÁ MI GENTE”

Su vínculo con la Vendimia curicana cada vez se ha vuelto más potente. Tanto así que rechazó una gran oferta para no perderse la versión de este año. “A mí me habían llamado mucho antes para hacer la fiesta de Chillán en la misma época que la de Curicó y me ofrecían muchas más lucas que en Curicó. Pero preferí hacer esta, porque aquí está mi gente: mis compañeros del Instituto, mi abuela, entonces cómo no va a ser rico animar en un escenario donde tus coterráneos te vean, donde uno pueda encontrarse con caras conocidas, por supuesto que es lindo y es emocionante”, afirma.

“Me gusta estar acá, esta es mi tierra, esta es mi zona. Esta carrera de la televisión a veces es súper ingrata. Por ejemplo, nació mi sobrino hace 2 meses y aún no lo conozco, no he tenido el tiempo, y eso me tiene mal emocionalmente. Uno está en una vorágine”.

Así y todo, dentro de este torbellino, la Vendimia de Curicó sigue siendo importante para él por el significado emocional. “Yo valoro mucho que no me hayan cambiado desde el comienzo. Hace más o menos tres años atrás, cuando era comentarista en ‘Alfombra Roja’, alguien de la Corporación Cultural dijo: ‘yo traigo a José Miguel Viñuela por la misma plata que él y él es animador, no es un simple opinólogo como Pancho’… bueno, hoy soy animador y agradezco que no me hayan sacado nunca”, y agrega, “y si el día de mañana dejo de ser animador y a lo mejor estoy en otra veta de las comunicaciones, espero que no me saquen o que cuando llegue el momento sea una decisión consensuada entre ambos”.

EL “CACHETAZO” DE LUGARES QUE HABLAN

A su constante colaboración en los programas más importantes de Canal 13, se suma estreno de la nueva temporada de su programa “Lugares que Hablan”, que viaja por Chile conociendo íntimamente a personas y paisajes recónditos. Con tanta exposición positiva, el paso natural fue ser considerado como rostro de un mega supermercado. “Ahora firmé con Tottus, y seré rostro a partir de abril, también estoy haciendo ‘Lecciones de vida’ para el 13 Cable, un programa de entrevistas con grandes personajes como Bélgica Castro, Héctor Noguera, Carmen Barros, Pablo Hunneuss, osera, con puros ‘gallos grosos’, que uno los mira y piensa aquí sí que hay trayectoria”.

“Lugares que Hablan” estrenó ayer su segunda temporada que ya tiene asegurada 30 episodios, lo que significa un año completo en pantalla en horario prime. “Renové contrato por cuatro años más -hasta diciembre de 2020- con Canal 13, que me tiene muy contento”, revela Francisco, que además rechazó dos ofertas concretas de MEGA y TVN para incorporarse a sus señales.

“A pesar del horario y de tener muchos auspiciadores, ‘Lugares que Hablan’ no ha perdido la sencillez y eso es lo que creo que tiene que mantener. Es un programa simple, sin pretensiones y que tiene que ver con la gente que es invisible para el Estado y para los medios de comunicación. A mí lo que me ha provocado este programa es un cachetazo feroz. Cuando estaba en ‘Alfombra Roja’, uno sin darse cuenta era más frívolo, y a pesar de que mi familia me ha inculcado muchos valores, uno no se deba cuenta”.

REAL Y QUERIDO

Esa forma de ser de Francisco, aquella que muchos curicanos conocen y que lo ha caracterizado en este gran ascenso comunicacional de los últimos años, no solo le ha dado éxito en sus programas, sino en la misma calle, con la gente que lo quiere y sigue en redes sociales y admira su estilo simple, amable, pero frontal.

“Tiene que ver con la crianza, con la educación. Mi abuelo era un gallo que tenía una excelente situación económica y gracias a Dios nunca me faltó nada. Pero sí me entregaron valores, que uno se tiene que poner en el zapato del prójimo siempre y creo que no se me va a olvidar aunque gane 100 millones de pesos al mes. Mi entorno siempre fue bueno y aterrizado”.

Pero también se hace cargo de su “lado B”, con esa misma sinceridad y claridad que emana en la pantalla. “Yo no soy un ser humano perfecto, la he cagado mil veces, recuerdo cuando tuve mi productora en Santiago y quebré. Fui un kamikaze, me echaron de la productora, me desalojaron, estuve en Dicom 5 años y lo cuento sin ninguna vergüenza, porque así es la vida. Así se escribe la historia. Las cosas me han costado mucho más que los demás, siempre tengo que estar golpeando la puerta, insistiendo pero no importa, así se disfruta más. Yo no soy de esos que si el día de mañana no estoy en la televisión me vuelvo loco o me trastorno. No. Pondré un negocio. Haré algo”.

Mientras tanto, sigue firme y subiendo en los medios. En diciembre de 2016, la encuesta Adimark publicada por revista Wikén de El Mercurio, lo ubicó como el 2do animador mejor evaluado de la televisión, detrás de Martín Cárcamo. “Es un orgullo, pero no me lo creo, porque el día en que me lo crea se va todo al carajo. Puedo estar 2º, 5º, 10º, pero yo recibo el amor de la gente en la calle, y eso es lo importante. Conmigo la onda es impresionante”.