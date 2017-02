Masiva y emocionante despedida a Madre Irene

Acompañada por el pueblo. En las calles, la iglesia, la plaza y el Hogar, la gente llegó a despedir a la fundadora de las Hermanas del Buen Samaritano, en Molina.

Poco importó el intenso calor de la tarde de ayer domingo 19 de febrero. Molina igualmente se volcó en masa para despedir a la Madre Irene García de Prado, fundadora de la Congregación Hermanas del Buen Samaritano, quien falleció el viernes cercadel mediodía.

A las 15:00 horas, en las afueras de la Capilla del Hogar del Buen Samaritano donde estaban siendo velados los restos de la religiosa, se terminaba de rezar un rosario cuando se retiró el ataúd de la Madre Irene escoltada por las religiosas de la congregación, quienes caminaron encabezadas por el Orfeón Juvenil de Molina hasta la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito en la plaza y acompañadas por cientos de personas, tanto en la misma procesión, como en el camino que esperaban el paso de la Madre Irene con flores, pañuelos blancos y muchos aplausos.

El mismo recorrido que tantas veces ella hizo en vida como parte de aniversarios, nuevas vocaciones y actos oficiales, esta vez fue dedicado solo a su persona. Un momento emocionante, lleno de solemnidad y amor de parte de los molinenses.

En la Iglesia, mientras se esperaba el comienzo de la Eucaristía, los asistentes abarrotaron el templo, las calles aledañas estaban cortadas y las personas se acomodaban debajo de los árboles para seguir con respeto la ceremonia. No era el típico domingo en la Plaza de Molina, con bailes, gritos y juegos; esta vez reinaba la solemnidad del momento y un ambiente sobrecogedor.

En las primeras filas, las hermanas del Buen Samaritano, con rostros compungidos pero en paz, vestidas con su uniforme gris oscuro, miraban con cariño el ataúd cubierto de pétalos de flores. En el otro lado, las autoridades de la zona también se hicieron presentes: el Senador Andrés Zaldívar; la Gobernadora de Curicó, Cristina Bravo; la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo y el alcalde de Curicó, Javier Muñoz. Todos ellos llegaron puntuales a la cita.

La masiva Eucaristía fue encabezada por el Nuncio Apostólico en Chile, Monseñor Ivo Scapolo, ya que el Obispo de Talca se encuentra actualmente en Roma, y tuvo una duración de casi dos horas. Al finalizar, se trasladaron los restos de la Madre Irene hasta el Cementerio Parroquial, también acompañada en una multitudinaria procesión, para ser sepultada en el Mausoleo de la Congregación.

MOLINA: SU DEUDA CON LA OBRA

La alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, habló con La Prensa sobre el impacto en la comuna por la muerte de la Madre Irene y la importancia de su obra en la zona. “Toda la comuna de Molina, todos sus habitantes, lamentan mucho la partida de la Madre. Igual se entiende que todas las personas cumplimos un ciclo, pero lo más destacado es saber que ella dedicó toda su vida a los más pobres”, afirmó.

La autoridad también sinceró su opinión sobre la reciprocidad de la ayuda entre la obra de las Hermanas del Buen Samaritano y la comuna. “Para nosotros como molinenses es un privilegio tenerlas acá, un motivo de orgullo. Aun así, sentimos que Molina tiene una deuda con ellas, que no siempre nos portamos muy bien en lo que son los aportes que necesitan para seguir atendiendo a sus enfermos. Siempre es poco y yo recuerdo una vez que me retó, porque uno viene como gobierno y ella siempre decía “vienen muchas autoridades a saludarme, pero a mí me interesa que se metan la mano al bolsillo y puedan colaborar”. Creo que esa deuda la tenemos con las hermanas y poco a poco hay que ir viendo la forma de saldarla como gobierno”.

La importancia del Buen Samaritano no es sólo a nivel local, y eso la alcaldesa lo recalcó en sus palabras: “es el único hogar de este tipo a nivel nacional, porque aquí no solo se recibe gente de Molina o la región, sino de todo el país y en realidad es un milagro cómo ellas se financian, como ella siempre decía “es Dios el que proveerá”. Por ejemplo, me tocó ver una cuenta de luz de 8 millones de pesos, y ella con los aportes de privados van financiando cada una de las cosas que necesitan, un verdadero milagro. Y ahora que ella no está, la responsabilidad es tremenda para todos los que nos quedamos, que continuamos por un tiempo para poder ayudar y seguir con la obra que ella comenzó”.

EL DESAFÍO DE LA FUNDACIÓN HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO

Bernardo Fontaine, presidente de la Fundación de las Hermanas del Buen Samaritano, asume el desafío de continuar; “desarrollarla, continuar acrecentándola, porque qué mejor manera de honrar a una mujer privilegiada como ella, la Madre Irene, una verdadera santa en mi opinión, que seguir sus pasos. La fundación está totalmente comprometida con la obra hoy más que nunca, y también la comunidad no puede dejar sola a la Madre Irene, a las hermanas ni a los enfermos. De manera que aquí, esto recién empieza, ya lo dice el Evangelio: “el grano de trigo tiene que morir para que pueda nacer la planta y por eso sentimos que esta obra está naciendo de nuevo”.

Fontaine recordó la figura de la Madre Irene y sus características tan especiales, “fue una persona maravillosa, que tuvo el corazón más grande que haya existido en Chile, donde todos cabíamos. Ella siempre acogió al pobre, al rico, al enfermo, al creyente, al no creyente, a los sanos, jóvenes, viejos, sin nunca juzgar. Por eso en la fundación estamos muy tristes por su partida”.

Al finalizar la misa, tomaron la palabra para despedirse de la religiosa, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo; la Superiora de la Congregación, Madre Patricia Ibarra; el presidente de la Fundación Hermanas del Buen Samaritano, Bernardo Fontaine y, finalmente, el Padre Mauricio Jacques. Todos enfatizaron la importancia de continuar con la obra de la Madre Irene.