Con Los Jaivas. La agrupación de jóvenes músicos compartió escenario con el mítico grupo chileno para interpretar el clásico “Todos Juntos”.

Curicó. Felices y muy emocionados se manifestaron los integrantes de la Orquesta Infantil Juvenil de la Corporación Cultural junto a su director, Luis Cofré, después de haber compartido escenario con Los Jaivas en la primera noche de show en la Fiesta de la Vendimia, tocando “Todos Juntos”.

“Más que una oportunidad, fue un sueño cumplido”, dice el director, agregando que fue una experiencia inigualable no solo como músicos, sino además como personas, ya que los integrantes de la histórica agrupación chilena son muy acogedores.

“¡GUAU!”

Catalina Aliaga, segundo violín, dice que fue una experiencia hermosa.

“La cercanía fue exquisita. Nos sacamos fotos, compartimos varios momentos como músicos. A lo mejor nosotros nos estamos iniciando como músicos, pero ellos nos trataron muy bien. Fue un momento… ¡guau!… todos impresionados”.

“Fue algo impactante… No me esperaba que alguna vez tocaría con ellos, porque desde chica que mis papás los admiran, entonces era algo como que no se podía alcanzar. No se me va a olvidar”, dice Juliette Espinoza, viola.

Para Naomí Morales, violín, “fue muy emocionante porque tocar con una banda como ésta y compartir escenario y sentir lo que siente la gente con sus canciones, es emocionante”. Sobre los ensayos dice que “al principio costaban ciertas partes, pero con esfuerzo todos pudimos sacar la canción”.

SUEÑOS POR CUMPLIR

Luis Cofré, director de la orquesta, destaca el cariño que Los Jaivas mostraron a los jóvenes músicos.

En lo personal señala que “llegar a tocar con Los Jaivas, más que una oportunidad, fue un sueño cumplido para algunos. No solamente por tocar un tema con ellos, sino además compartir parte de la historia chilena, la historia de la música chilena de estos grandes de la música”.

En tanto, el alcalde Javier Muñoz contextualizó el gesto de Los Jaivas con los músicos curicanos, dentro del marco justamente de solidaridad que ha tenido esta Fiesta de la Vendimia.

“Los Jaivas profundizaron ese concepto incorporando a la Orquesta Infantil Juvenil de la Corporación Cultural como parte de su show y eso es un tremendo ejemplo de uno de los grupos más grandes de la historia de Chile y que además incorpora a un grupo de jóvenes que tienen muchos sueños por desarrollar, muchos sueños por cumplir”, indicó el edil.

SENTIMIENTO

Andrea Carreño, gerenta de la Corporación Cultural, también comentó la presentación de la orquesta: “no tengo palabras para expresar lo que sentimos. Hago mío ese sentimiento que experimentaron los músicos de nuestra orquesta porque no solamente sé lo que significa para ellos, como artistas, lo vivido, sino además, porque los he visto crecer como músicos. Inolvidable momento”.

Cabe señalar que Luis Cofré agradeció el apoyo entregado a la orquesta por la Municipalidad de Curicó, a través de la Corporación Cultural, para haber alcanzado esta oportunidad de compartir escenario con una verdadera leyenda viviente de la música chilena.