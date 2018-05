Mamá curicana se irá a Punta Cana gracias a Mall Curicó

Tras ganar concurso del Día de la Madre. Los dos últimos años de Macarena no han sido fáciles, por lo que dice que este premio es un gran regalo y que se lo merece.

Macarena Sánchez tiene 45 años, es dueña de casa y madre de Fernanda (15) y de Ámbar (2). Esta semana recibió una llamada que la llenó de felicidad. Hasta ahora le cuesta creer que es la ganadora del concurso “Cumple su otro Sueño” de Mall Curicó que premia a una madre con una de estas tres opciones: un viaje para dos personas a un all inclusive en Punta Cana, un tratamiento de estética o una asesoría de imagen más $1.500.000 en compras.

NO CONTESTABA

“Estoy feliz. Yo no contesto números que no conozco y creo que después de mucho rato contesté y preguntaron por Marcela Sánchez y yo dije que no. La persona que me llamaba cuando confirmó el nombre se dio cuenta que era Macarena Sánchez y yo no volví a contestar y al final se rindió y me mandó un Whatsapp y ahí me contó que era la ganadora del día de la madre en Mall Curicó. Ahí la llamé de vuelta, eran como las 19:30, y no lo podría creer”, dijo la feliz ganadora.

AGRADECIDA

Para Macarena sus dos últimos años no han sido fáciles, pues ha debido lidiar con una separación y rearmar su vida junto a sus dos pequeñas.

“Estoy muy agradecida del premio que me entrega Mall Curicó, siento que me lo merezco. Estos dos últimos años han sido súper difíciles para mí y de repente llega este regalo del universo”, dijo con mucha emoción la ganadora que se irá de viaje a Punta Cana junto a su hermana.

Para Mall Curicó este premio busca reconocer a las madres que se la juegan a diario y lo dan todo por sus hijos, dejándose muchas veces de lado por sacar adelante a sus familias.