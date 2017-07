Lucas Alastuey Campos: figura grabada en la memoria colectiva de los curicanos

El fallecimiento de don Lucas Alastuey Campos, no ha hecho más que fortalecer y agrandar aún más en la memoria de los curicanos una figura emblemática del quehacer local, quien por muchos años entregó sin grandes aspavientos sus mejores esfuerzos al desarrollo curicano desde los diferentes frentes en los que participó.

Don Lucas, por muchos años fue una persona que estuvo presente colaborando con diversas actividades, comenzando con actividades del comercio junto a familiares en el almacén “El Precio Fijo”, sector del mercado municipal, y en una botillería de calle Yungay con Camilo Henríquez por allá en los años sesenta.

Hasta el momento de su fallecimiento Lucas Alastuey, integró la agrupación de Ex Alumnos del Instituto San Martín “Peques del 34”, donde compartió por muchos años la alegría de una hermosa época estudiantil.

BOMBERO INSIGNE

Nuestro ilustre personaje tuvo una vida entera de servicio público, lo que se refleja en los más de 70 años que ejerció la noble misión de bombero voluntario en la Primera Compañía de Bomberos “Esmeralda” de Curicó, tarea que ejerció con mucho cariño y dedicación y que le mereció ser nombrado “voluntario insigne”.

En su altruista labor bomberil, Lucas Alastuey, fue un voluntario ejemplar lo que le significó escalar diversas posiciones dentro de la jerarquía de los “caballeros del fuego” desde el momento de su ingreso en el año 1943. Fue tesorero de la Primera Compañía, teniente, capitán, director y secretario de Compañía, ejerciendo como superintendente del Cuerpo entre los años 1989 y 1991.

Fue un hombre muy apegado a las tradiciones patrias y un enamorado del mar y sus costumbres, lo que le hizo ser parte de los fundadores de Proa Maulina, institución curicana nacida en los años sesenta y que está próxima a cumplir los 50 años de existencia, organización a la que perteneció prácticamente en este medio siglo.

De igual forma este querido curicano, perteneció por muchos años al Club de Deportes Alianza, institución que integró desde sus años juveniles y de la cual era uno de sus más antiguos socios.

También se recuerda a este gran personaje como miembro de la colectividad española, tarea en la que siempre fue acompañado por su distinguida esposa, Elsa Mellado.

GRANDES EVENTOS

Para Lucas Alastuey, el mundo de la música y el espectáculo fue su gran pasión y a él dedicó gran parte de su vida, hasta que las condiciones físicas se lo permitieron. En los años setenta y hasta la primera década del nuevo siglo, su vida transcurrió entre los grandes aparatos de sonido, labor en la que exigía operar personalmente los instrumentos, solo con ayudantes para instalar los sofisticados equipos de amplificación de esos tiempos.

No se puede desconocer que durante más de treinta años don Lucas fue amo y señor del sistema de sonido en la región y prácticamente no habían eventos de importancia que no fueran amplificados por su persona. Visitas presidenciales, espectáculos artísticos, desfiles patrióticos y aniversarios de instituciones eran amplificados por él y su equipo de ayudantes.

Festividades primaverales y de la Canción, eventos deportivos, visitas de grandes grupos musicales y otros, tuvieron la valiosa intervención de don Lucas, actividades que hasta ahora recuerdan muchos curicanos.

PROYECTO

Soñó además con tener su propio estudio de grabación y lo pudo lograr en los años noventa cuando montó su propio laboratorio de sonido en la calle Rodríguez al llegar a San Martín, donde produjo anuncios comerciales para radios y para publicidad móvil, pero no alcanzó a lograr una vieja aspiración como era producir discos de cantantes y grupos musicales en Curicó. Comenzó a sentir el peso de los años y los primeros achaques, lo que le hizo detener los ímpetus de su anhelado proyecto.

Quienes conocieron a don Lucas, le recuerdan tras los sofisticados equipos de sonido, considerados como adelantados a su época y también caminando diariamente por las calles céntricas de las ciudad a la que tanto quiso y ayudó, colaborando muchas veces en forma desinteresada con algunas organizaciones curicanas.

Si bien es cierto fue un hombre de fortaleza, decidido y de gran voluntad que no admitía actitudes ajenas a sus valores, mantuvo siempre una actitud de respeto y colaboración a quienes recurrían de su ayuda.