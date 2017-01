Los Maquis de Romeral con Sede Social gracias a recursos FOSIS

Fueron los propios vecinos quienes de manera organizada y comprometida aportaron la mano de obra para plasmar este anhelo, aprovechando una inversión gubernamental que les permitirá realizar todo tipo de encuentros, eventos y reuniones de manera más cómoda, cercana y segura.

ROMERAL. Pocos kilómetros al poniente del concurrido y populoso balneario precordillerano de Los Queñes -en pleno camino que conduce al Paso Internacional Vergara, en la comuna de Romeral- se ubica el sector rural de Los Maquis cuyos vecinos se caracterizan por la unidad, motivación, optimismo y perseverancia a la hora de organizar eventos sociales y querer traer consigo todo tipo de adelantos en favor de sus cientos de familias.

Precisamente dichos atributos permitieron a los líderes y dirigentes del sector adjudicarse el Programa Acción en Comunidad del FOSIS que, gracias a recursos aportados por el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, priorizó los principales requerimientos planteados por los propios vecinos y estableció la imperiosa necesidad de construir una sede social. Fue así como con los recursos en mano y ya conscientes de su gran responsabilidad, hombres y mujeres de Los Maquis comenzaron a trabajar codo a codo con profesionales del FOSIS y de Fundación Luxemburgo para mejorar la organización y convivencia y enseguida materializar el radier de su futura sede. Y con dichos avances concretados, ya la construcción y terminación de la sede iba a ser cuestión de tiempo por cuanto la motivación y las ganas de los usuarios FOSIS llevó a que la meta se alcanzara tan pronto como se instaló la última plancha de zinc, se clavaron los remaches finales o se afinaron las terminaciones del flamante recinto.

CARACTERÍSTICAS

La nueva sede tiene una estructura principalmente de madera y cuenta con grandes dimensiones, estando equipada con mesones, sillas, mesas, puertas, ventanas, cocina y baño. Está contigua a la cancha de fútbol del sector -a un costado del puente El Durazno en la ruta que une a Romeral con Los Queñes- y desde hoy está preparada para albergar todo tipo de eventos, destacando reuniones de vecinos y vecinas, celebraciones, fiestas, bailes, bingos y todo lo que la comunidad quiera realizar. “Nos faltaba algo de este tipo para reunirnos ya que acá la gente muchas veces quiere hacer cosas pero no teníamos siquiera donde juntarnos a conversar, sobre todo en invierno ya que no estaban dadas las condiciones para hacerlo, pero ahora gracias al FOSIS contamos con esta bonita sede que está techada, es cómoda, queda muy cerca a incluso nos permite guardar cosas y nos motivará a implementarla con otros elementos”, explicó la vecina Ana Céspedes. “Fue muy lindo ver cómo nosotros mismos trabajamos y contribuimos para hacer realidad este gran sueño de la comunidad de Los Maquis. El FOSIS puso las lucas y nosotros colocamos el esfuerzo y la dedicación para hacer el cemento, cortar las maderas, clavetear, poner el zinc y terminar lo que tanto queríamos. Nos quedó muy bonita y por cierto que ahora la cuidaremos demasiado porque tiene un cariño especial ya que es hecha por nosotros y para nosotros”, agregó Juan Velázquez, otro vecino del sector. La ceremonia inaugural y el tradicional corte de cinta de la nueva sede fue comandada por el Alcalde de Romeral, Carlos Vergara, quien quiso “felicitar a los vecinos por su dedicación y agradecer al Gobierno y especialmente al FOSIS por volver a poner sus ojos en nuestra comuna e invertir para seguir mejorando la calidad de vida de nuestras familias y comunidades, tal como ha ocurrido con otros programas como Habitabilidad o Autocon-sumo”. Finalmente el Director Regional del FOSIS, Gonzalo Uribe, instó a los vecinos “a seguir la senda de la unión y perseverancia para postular a nuevos programas o proyectos del FOSIS o de otros organismos gubernamentales. Hoy culminamos una inversión que comparada con otros de nuestros programas quizás no tan relevante y que ascendió a los 2 millones de pesos, pero que sin duda cambia radicalmente la manera de vivir y proyectarse en una comunidad rural y apartada como la de Los Maquis, que ahora piensa y sueña con un mejor futuro para todos y todas”.