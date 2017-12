Llaman al autocuidado en la última jornada de compras navideñas

Distintas autoridades. El objetivo es que estas fiestas realmente sean de alegría y que no se vean empañadas ante el actuar de los delincuentes.

Curicó. Distintas campañas y llamados han realizado las distintas autoridades para que las fiestas de Navidad y Año Nuevo se disfruten de manera tranquila, sin ser víctimas de diferentes delitos.

Lamentablemente, es en estas fechas cuando los amigos de lo ajeno salen a “trabajar” porque ellos también quieren pasar buenas fiestas, pero como no son capaces de ganar la vida de manera honrada, tienen que recurrir al robo para conseguir dinero.

Ante este escenario, durante esta semana personal de la PDI, Carabineros, Seguridad Pública y la gobernación entregaron diferentes recomendaciones a la comunidad.

Las autoridades mostraron su preocupación por el aumento de la clonación de tarjetas que se produce durante esta época lo que responde al descuido de las mismas personas que se preocupan más de los regalos que de sus documentos.

Por esa razón, la Policía de Investigaciones, Carabineros, Seguridad Pública y Gobernación lanzaron la campaña “En estas Fiestas No Regales Tus Pertenencias”.

“Estamos acompañando esta campaña que busca evitar la clonación de los datos de las tarjetas bancarias”, planteó el subprefecto de Carabineros, Juan Ulloa.

Precisó que existe una importante responsabilidad de las mismas personas que no resguardan sus pertenencias y se las roban.

“Las personas se descuidan mucho pensando que Curicó es una ciudad tranquila, lo que hace que los delincuentes se aprovechen de esto”, aclaró Ulloa.

RECOMENDACIONES

En el marco de esta iniciativa, se dió a conocer una serie de recomendaciones a los consumidores, no llevar joyas o especies de valor a la vista y no hablar por celular en sitios con aglomeración de público, estacionar en lugares autorizados y no dejar paquetes, bolsos o elementos de valor a la vista, llevar los bienes de valor en los bolsillos interiores de la chaqueta, dentro de la mochila o en los cierres interiores del bolso o cartera, si se saca dinero de un cajero automático procurar hacerlo temprano y en lugares sin aglomeración de público.

“Llamamos a las familias a que se coordinen cuando salgan a hacer sus compras. Lo ideal es no andar con menores de edad ya que existe mucha aglomeración de público”, indicó el coordinador regional de Seguridad Pública, Luis Moyano.

Agregó que también la comunidad debe evitar andar con tantas bolsas ya que eso llama la atención de los delincuentes.

NAVIDAD SEGURA

Al iniciarse el mes de diciembre, Carabineros lanzó la campaña preventiva “Navidad Segura”, anunciando el aumento de la dotación de la policía uniformada en los lugares de mayor afluencia de público.

Y así se ha visto en las calles, pues la presencia de Carabineros se ha dejado notar en el centro de la ciudad, donde la aglomeración de personas hace de este el mejor lugar para que los delincuentes aprovechen cualquier oportunidad que se les presente.

Además, Carabineros ha destacado el trabajo que se ha estado realizando con los comerciantes curicanos, quienes han podido entregar información relevante para anular a algunos conocidos delincuentes del centro de la ciudad.

Hoy es el último día de compras, donde además el comercio cierra más temprano, por lo que las personas deben tener aún más cuidado al momento de salir a realizar las compras, tomando algunos consejos que han entregado las policías y autoridades locales, como dejar a los niños en casa al momento de ir a realizar las últimas compras; no cargar tantas bolsas en las manos, pues no le da a las personas la oportunidad de reaccionar frente a un robo; no cargar mucho dinero en efectivo, salir acompañados, entre otras recomendaciones.