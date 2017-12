Llaman a comunidad a adoptar medidas para evitar clonación de tarjetas bancarias

Prevención. La PDI, Carabineros, Seguridad Pública y Gobernación de Curicó se unieron para entregar recomendaciones a la comunidad.

Un aumento de las clonaciones de tarjetas bancarias se produce en esta época del año, lo que responde al descuido de las mismas personas que se preocupan más de los regalos que de sus documentos.

Por esa razón, la Policía de Investigaciones, Carabineros, Seguridad Pública y Gobernación lanzaron la campaña “En estas Fiestas No Regales Tus Pertenencias”.

“Estamos acompañando esta campaña que busca evitar la clonación de los datos de las tarjetas bancarias”, planteó el subprefecto de Carabineros, Juan Ulloa.

Precisó que existe una importante responsabilidad de las mismas personas que no resguardan sus pertenencias y se las roban.

“Las personas se descuidan mucho pensando que Curicó es una ciudad tranquila, lo que hace que los delincuentes se aprovechen de esto”, aclaró Ulloa.

En tanto, el gobernador suplente, Claudio Ruz, destacó la importancia de este tipo de iniciativas ya que permite sensibilizar a la comunidad respecto a los cuidados que debe adoptar en estas fiestas de fines de año.

“Se deben evitar conductas de riesgo, no dejar elementos de valor a la vista, cuidar la cartera en aglomeraciones de público”, puntualizó.

RECOMENDACIONES

En el marco de esta iniciativa, se dieron a conocer una serie de recomendaciones a los consumidores, no llevar joyas o especies de valor a la vista y no hablar por celular en sitios con aglomeración de público, estacionar en lugares autorizados y no dejar paquetes, bolsos o elementos de valor a la vista, llevar los bienes de valor en los bolsillos interiores de la chaqueta, dentro de la mochila o en los cierres interiores del bolso o cartera, si se saca dinero de un cajero automático procurar hacerlo temprano y en lugares sin aglomeración de público.

“Llamamos a las familias a que se coordinen cuando salgan a hacer sus compras. Lo ideal es no andar con menores de edad ya que existe mucha aglomeración de público”, indicó el coordinador regional de Seguridad Pública, Luis Moyano.

Agregó que también la comunidad debe evitar andar con tantas bolsas ya que eso llama la atención de los delincuentes.