Las intensas gestiones para que Santo Tomás continuara como colegio subvencionado

Peticiones a todo nivel. El parlamentario destacó la determinación de los padres, lo que finalmente logró que la decisión fuera revertida.

Curicó. No era fácil revertir una decisión como la que había tomado la Corporación Santo Tomás de hacer pasar su colegio en Curicó de particular subvencionado a particular pagado, ya que, dicha acción tenía varias aristas, entre ellas, según cuenta el diputado Celso Morales, la mala experiencia que habían tenido con el Ministerio de Educación, en una situación similar en el sur del país.

No obstante, fueron los propios padres y apoderados, quienes al enterarse de esta decisión, muy tímidamente, comenzaron a hacer sentir su voz, primero con la dirección del colegio, luego con la comunidad educativa y en los medios de comunicación de la ciudad.

Una de esas gestiones, tal como lo cuenta quien iniciara este movimiento, la apoderada, Carola Ponce, “esto lo iniciamos dos apoderados, que no estamos vinculadas a la directiva ni nada, pero comenzamos a investigar por un tema que dio la ministra de esta opción tomada por el colegio (de ser particular) se podría revertir. De ahí lo vimos con autoridades a nivel local, entre ellas, con el diputado Celso Morales, quien nos ayudó bastante, para lograr esto. De ahí él gestiona distintas reuniones hasta llegar al sostenedor y así revertir la situación”, señaló.

REUNIONES

Una de esas reuniones que se pudieron sostener fue con el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, quien se mostró muy interesado por la inquietud de los padres y apoderados de lograr que el colegio Santo Tomás continuara como particular subvencionado.

“Esta reunión (con el secretario ejecutivo) fue muy importante porque dieron instancias de conversación y cómo podíamos comenzar a trabajar para poder lograr lo que hoy les estamos contando”, explica Carola Ponce.

Si el colegio pasaba a ser particular iba a generar costos muy altos (casi el doble de lo que se pagaba) tanto para los padres que tenían un solo hijo, como para aquellos que tenía dos, tres o hasta cuatro hijos matriculados en este establecimiento, de ahí la importancia de poder agotar todos los mecanismos para poder revertir esta situación.

En este sentido, el diputado Celso Morales explicó que “las gestiones que hicimos fueron fundamentales y yo quiero felicitar a los padres y apoderados que iniciaron todo esto, porque fueron muy constantes, claros, y nos reuníamos cada cierto tiempo para insistir, aunar criterios, en fin, una serie de aspectos que fueron permitiendo avanzar hacia esta excelente noticia”, agregando que “cuando nos reunimos con la gente del ministerio, les hicimos ver que hay ciertas cosas que están mal aplicadas y ellos lo saben porque cuando conversé con la gente de la corporación Santo Tomás ellos me señalaron que tenían la mejor disposición, pero que el Ministerio de Educación también pusiera de su parte y en eso yo me comprometí a poder estar atento a cómo se desarrollaba internamente todo esto en el Mineduc”, explica el diputado.