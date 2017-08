“Las cifras que yo manejo son del orden de los 15 mil millones de pesos”

Región del Maule. Se trata de un “incremento de bonificación proporcional”, el cual fue creado, en su momento, para precisamente mejorar las remuneraciones de los propios docentes.

CURICÓ. Cerca de 15 mil millones de pesos es la cifra que por estos días alcanzaría la deuda que sostendrían los municipios de la Región del Maule que han sido demandados por grupos de profesores debido al no pago de un “incremento de bonificación proporcional”, el cual fue creado, en su momento, para precisamente mejorar las remuneraciones de los propios docentes. Así lo dio a conocer la abogada, Yasna Cancino, quien es una de las juristas que en nuestra región ha estado patrocinando a grupos de profesores, obteniendo resultados favorables para ellos. En tal contexto, Cancino encabezó una reunión con docentes de cuatro comunas de la provincia cabecera norte del Maule (Rauco, Teno, Sagrada Familia y Curicó), la cual tuvo como finalidad informar respecto a las gestiones llevadas a cabo con grupos de profesores de comunas como Rauco y Teno, donde logró llegar a un acuerdo con tales administraciones, las que se comprometieron a cancelar lo que se les debe, incluyendo la opción de hacerlo en cuotas, de tal manera que “los municipios puedan cumplir ese acuerdo y puedan seguir funcionando”, acotó. Se trata, considerando las comunas de Rauco y Teno, de cerca de 450 profesores, que han regularizado dicho punto por intermedio de una negociación que hubo con los alcaldes. “En el lado opuesto, las comunas de Sagrada Familia y de Curicó, no llegamos a acuerdo. Ganamos los juicios y recurrimos ante la Corte de Apelaciones (de Talca) porque no logramos el total, como nos gusta a nosotros ganar nuestros juicios, por lo que vamos a seguir adelante”, dijo.

DESCONOCIMIENTO

Cancino agregó que ha llevado a cabo tales reuniones, puesto que existe un desconocimiento de los docentes de que el tema en discordia, efectivamente corresponden a “remuneraciones” que en su momento correspondía que recibieran. “No es algo que se esté pagando dos veces, estas son remuneraciones que no se las están pagando desde el 2004 y que nosotros hemos demandado en los últimos cinco años”. Por lo mismo, en tal contexto, formuló un llamado para que los docentes del Colegio de Profesores se informen del tema con sus dirigentes. “Si se empoderan, que presenten las acciones”, agregó. “La Corte Suprema ha reiterado del orden de 18 a 20 fallos donde se ha dejado de manifiesto que se trata de un derecho que le corresponde a los profesores municipales, porque a los profesores del sistema subvencionado, si les pagaban tal derecho, en ese sentido, la Corte Suprema ya está en una sola línea”, dijo.

CIFRA ELEVADA

Cancino señaló que la última demanda que se ingresó corresponde a una formulada contra la Muni-cipalidad de Curepto, acción respaldada por cerca de 130 profesores, donde se ha planteado una deuda aproximada de 700 millones de pesos. Independiente a ello, según la abogada, en términos generales, la cifra a nivel de la Región del Maule es muchísimo mayor. “La verdad que a nivel regional, las cifras que yo manejo son del orden de los 15 mil millones de pesos”, aseveró. En dicho escenario, la jurista indicó que los docentes deben tener “paciencia y tranquilidad” de cara a lo que venga. “De todas las demandas intentadas, nosotros habíamos perdido una sola, en el Tribunal de Talca, pero la Corte de Apelaciones revocó dicho fallo y acogió íntegramente la demanda. Entonces hoy día estamos hablando de una eficiencia del 100% de los juicios que hemos planteado en esta materia. Nosotros vamos a mantenernos dentro del plano judicial, nosotros estamos dispuestos a negociar con los alcaldes, para dar facilidades y si no se llegan a los acuerdos, vamos a seguir hasta las últimas etapas”, concluyó.