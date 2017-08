Estudio. Según Reporte Nacional, el porcentaje de personas que emprenden en la Región del Maule es más bajo que el promedio país.

CURICÓ.- A fin de dar a conocer las principales conclusiones que arrojó la más reciente edición del Reporte Nacional ligado al tema del emprendimiento, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), Matías Lira, se trasladó desde la capital de nuestro país hasta la ciudad de Curicó, haciendo un alto en las dependencias de diario La Prensa. El aludido reporte se trata de un estudio de percepción impulsado por la GEM (Global Entrepreneurship Monitor), agrupación que tiene socios en diversos países, asumiendo dicho rol la UDD en el nuestro, desde al menos hace 10 años. Si bien, de los encuestados, un 25% respondió que se encuentran en una actividad de emprendimiento, cifra que supera la media en comparación a otras naciones, según lo señalado por Lira, no deja de ser menos preocupante que durante los últimos años, haya empeorado la percepción respecto a las condiciones que existen para emprender. En otras palabras, ya que “el salto a la piscina es mucho más riesgoso”, en definitiva, la gente prefiere privilegiar la estabilidad. “A estas alturas es algo más bien evidente, como la economía y el crecimiento se han deteriorado, por diversas razones, esto también ha afectado a las personas en su voluntad de emprender. La percepción respecto a las condiciones para emprender ha empeorado. El porcentaje de personas, comparado hace tres años, que tenían la intención de emprender, ha bajado sustantivamente”, aseveró el ingeniero comercial.

MAULE

Una de las diferencias del presente estudio, que fue recalcada por Lira, es que esta vez no solo se evaluó la realidad santiaguina, sino que también se consideró lo que sucede en regiones, incluyendo la del Maule. En tal punto, el reporte arrojó que el porcentaje de personas que emprenden en nuestra zona es más bajo que el promedio nacional, llegando al 17%. Dentro de ese universo, se trata, en su mayoría, de personas que por necesidad o por una urgencia económica deben dar aquel paso. “Lo que ha ido pasando es que junto con el deterioro en el optimismo, también ha aumentado la cantidad de autoempleo en el emprendimiento. Es decir las personas hoy en día, se están quedando con sus emprendimientos, menos, pero además no están contratando a gente. ¿Las razones de eso? Es cosa de leer los diarios, pero básicamente es el estancamiento de Chile en competitividad”, dijo. Lira agregó que del universo de encuestados, que es comparable con los años anteriores, la cantidad de personas que están emprendiendo ha disminuido. “Uno podría intuir, como conclusión, que si antes 50 de cada 100 personas decían que tenían la intención de emprender, hoy tres años después, solo cerca de 30 lo hacen”, subrayó.

APOYO

Por último, Lira agregó que al momento de ser consultados respecto al desarrollo de políticas públicas que permitan fomentar el emprendimiento, existe una evaluación “más que positiva”, sobre todo del trabajo llevado a cabo por la Corfo. “En los últimos años, no solamente durante este gobierno, sino que también en los anteriores, Corfo ha realizado un buen trabajo en relación a fomentar el emprendimiento, lo que se ve reflejado en el acceso a fondos públicos”, dijo. Por lo mismo, a su juicio, el desafío se debería enfocar más bien a lo que puedan hacer “los privados”, donde no existe la misma opinión. “Si uno va a Estados Unidos, gran parte de los emprendimientos nacen y se financian por aportes de privados, más que por un capital del Estado, como lo es en Chile. No se trata de un tema de caridad, sino que se trata de entender que si yo invierto en estos emprendedores, después el valor agregado que ellos generan, reditúa de manera positiva en la industria y en mi negocio”, concluyó.