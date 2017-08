La historia de dos fiestas desde su verdadero origen

De las tradiciones al evento masivo. El reconocido chef Rubén Tapia nos contó, desde su vivencia, cómo nacieron dos de las grandes ferias gastronómicas de la Región del Maule.

TALCA/CURICÓ.- Mucho se ha dicho, hablado y escrito de las fiestas de Cazuelas y Caldillos, así como del Chancho Muerto. Y es por eso que quisimos conversar con el creador de ambos eventos gastronómicos, el reconocido chef Rubén Tapia.

“El Mercado de Caldillos y Cazuelas de Chile en realidad nace en Talca en el año 2000, y es una instancia en la que invité a mis colegas y amigos cocineros a que nos juntáramos y celebráramos el Día Mundial del Turismo –porque fue el 27 de septiembre- y que cada uno trajera una receta y productos para preparar una sopa. Siempre digo que fue como el ‘Woodstock’ de los cocineros, porque fueron tres días en los que dormimos en el patio de mi restorán, fuimos a cocinar a un parque, fue muy abierto y fue maravilloso porque vinieron cocineros de Iquique, Chillán, Punta Arenas, Santiago, Quintay, y todos traían sus corderos, pescados de roca, muchos productos con los que armamos un menú de degustación que le regalamos a la gente que fue a celebrar el Día del Turismo. Ese evento se llamó Encuentro Nacional de Caldillos y Cazuelas”.

En el año 2006 se organizó la agrupación llamada Chefs del Maule y con ellos continuó el Caldillos y Cazuelas, nuevamente en Huilquilemu. “La idea fue invitar a través de Sernatur a cocineros de distintas regiones y ahí tuvimos una convocatoria mucho más grande, porque vinieron de Arica, Punta Arenas, del centro de Chile y eso fue mucho más grande. En ese año ya vivía en Curicó y me llevé el Caldillos y Cazuelas a la Plaza de Armas de Curicó, con los Chefs del Maule, con la organización y de ahí comenzamos a hacerlo todos los años. Recuerdo que una vez nos llovió, otra vez nos fuimos al liceo, una vez se nos cayó la carpa… pero siempre fue una fiesta de las sopas de Chile y la idea era juntarse en una ciudad como Curicó, en el centro del país, para mostrar toda la variedad y diversidad de productos; también le dimos espacio a los cabros jóvenes para que presentaran sopas modernas, que trajeran interpretaciones, la innovación de un plato”, recuerda Rubén.

El chef asegura que “la culminación del Mercado de Caldillos y Cazuelas de Chile se produjo el año 2015, cuando hicimos un trabajo súper lindo, donde participó Pablo Russo que aportó con todo el tema del montaje, lo hicimos por primera vez en el Óvalo de la Alameda Manso de Velasco, porque siempre pensé que ese lugar se tenía que convertir en un espacio muy atractivo para la gente”.

“Ese año lo armamos con un concepto que a mi me gustaba mucho de Pablo Russo que es la carpa transparente… se armó y fue precioso, fue exitoso bajo todo punto de vista. Pero tuvimos también un montón de problemas, porque fue ahí cuando se provocó el quiebre con el municipio. Ese fue el último Mercado de Caldillos y Cazuelas de Chile, con apoyo municipal, pero en realidad era la parte de Cultura la que trabajaba con nosotros, con el apoyo de otras instancias como los productos asociados”, recuerda Rubén.

Ese año, según cuenta, se logró hacer tres talleres que fueron muy interesantes: desayuno con el emprendimiento, aprender sobre comercio justo y “otras cosas, porque una feria no es llegar y hacerla sin sentido, sentar a los productores y que vendan, sino que ellos tienen que llevarse algo de vuelta. A pesar que no fue muy buena la relación con Indap -de donde venían los productores asociados-, porque ellos querían solo que vendieran, resultó bien lo que organizamos para ellos. La idea es que el sector donde ellos estaban, también tuviera una carpa transparente, pero pusieron una blanca y se veía horroroso. En esa oportunidad también hicimos muchas clases de cocina para que la gente se sintiera parte de todo el evento”.

Hasta ese año, recuerda Rubén, “nunca habíamos tenido un evento tan redondo, tan bien hecho; nos acompañó el clima, muy buena la puesta en escena. Este año vi algo en televisión que me dio pena… nunca fue el afán cocinar dentro de la carpa, porque es muy peligroso; involucra que se puede quemar la carpa, hay cilindros de gas que pueden explotar, no están las condiciones sanitarias”.

El 2015, se instaló una cocina de producción al frente del óvalo de la Alameda, en la Corporación Cultural de ese entonces, donde efectivamente se montó una cocina, con lavaderos, mesones, etapas de elaboración y montaje de platos, y luego a la feria se trasladaba el plato listo. “Ahí tu recibías tu caldo, tu tortilla o sopaipilla y estaba todo impecable, bonito, bien iluminado, la señalética era bien hecha y eso a mí me duele”, dice Rubén Tapia.

EL QUIEBRE

Ese año cuando todo salió ‘redondo’ según el chef, también fue el año donde terminó la relación de apoyo con el municipio.

“Ellos no quisieron pagar mi trabajo, porque habían hecho un compromiso de pagar mi trabajo como organizador o producción del evento y eso estaba incluido en el presupuesto. Eso fue lo primero. Pero ahí el cerebro de lo que pasó, malamente, fue Iván Rojas… es un tipo que le hace muy mal a Curicó y se lo he dicho en su cara. Es una persona que desprestigia a la ciudad y al municipio. Fue él quien hizo que no me pagaran y el broche de oro fue cuando me dijo que al siguiente año el evento lo organizarían ellos, sin mí”, explicó el chef.

Rubén Tapia dice que al año siguiente el evento cambia de nombre, dejando atrás el “Mercado de Caldillos y Cazuelas de Chile” y adoptando el nombre de “Feria Gastronómica de Cazuelas y Caldillos”.

“Ellos copian el modelo. Hay una demanda por el nombre pero como las palabras cazuela y caldillo son genéricas, ellos perfectamente lo pueden hacer, aunque no deberían, desde el punto de vista ético. Ahora el tema sigue en tribunales, pero el problema es que el municipio no tiene plata para pagar. Mi abogado, José Luis Cisternas es mi abogado y en la última audiencia que fue hace un mes, el municipio no se presentó”.

“A mí lo que me da pena es que se pierda el espíritu y el fondo de una gran actividad como lo es el ‘Caldillos y Cazuelas de Chile’, que no se vuelva una feria de las pulgas de la comida, que no se vulgarice, porque son ferias que prestigian a las ciudades, que le dan roce a la ciudad y hacen que Curicó esté arriba en la gastronomía, del patrimonio alimentario. Esto no es para venir a ‘chanchear’, para venir a llenarse la guata. A lo mejor entiendo la posición de Javier, que este es un voto barato, que si tu regalas comida van a votar por tí… pero le haces un daño a la ciudad. De hecho este año, creo que el 80% de los expositores eran de Curicó.. nosotros traíamos a chefs de todo el país y eso no quiere decir que no se le dé un espacio a las personas de la ciudad”, dice Rubén Tapia.

Ese año además se organizó la Ruta de los Caldillos y Cazuelas, en la que durante los 10 días previos al evento, 28 restoranes de la ciudad tenían una sopa con una copa de vino a $1.500, como previa al Mercado principal. “Todo eso se perdió y es una verdadera pena. Me encantaría que en algún momento haya una instancia que le dé importancia al valor patrimonial y cultural que tiene el hacer una feria con sentido, con alma y con profundidad”.



CHANCHO MUERTO

Paralelo a la organización del evento en Curicó, el año 2009, se inició en la capital regional la fiesta “Estamos de Chancho Muerto en Talca”, otra vez organizada por el chef Rubén Tapia.

La idea partió en un viaje que el chef hizo a Francia. Ese año el evento se apoyó en Fucoa (Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro), Indap, un Nodo de Turismo, Gloria Valdés -quien estaba a cargo de Cultura en la comuna de Talca- y otras personas; la municipalidad aportó con el espacio, en la Alameda, y parte de la carpa.

“Yo todavía estaba en la agrupación de Chefs del Maule y uno de los integrantes hizo el contacto con Coexca para que nos regalara algo para cocinar y poder vender barato. El espíritu de esta fiesta era poner en valor a las carnicerías, chancherías y cecinerías de barrio. Para mí lo más importante era un Mercadito que armamos donde cecinerías de muchas partes de Chile tenían su espacio y podían dar a conocer sus productos, que son artesanales. Queríamos rescatar todos esos negocios de barrio que se han ido perdiendo”, recuerda.

QUÉ PASÓ

“Este primer año fue un éxito absoluto, a las 2 de la tarde ya no quedaba nada para comer y nosotros lo hicimos en la Alameda, porque había espacio para crecer… después se cambió a la Plaza de Armas, donde no se puede crecer para ninguna parte. Traje dos chefs, uno alemán y otro francés y ellos le hicieron clases de cecinería a los dueños de todos esos negocios… entonces había todo un tema con recuperar recetas, mejorar preparaciones, porque esa siempre fue mi idea, el espíritu de este evento de la gastronomía”, explicó.

Rubén Tapia recuerda que el quiebre con el municipio local se produjo el 2011, “fue porque poco menos que el municipio no nos dejaba ni participar con los Chefs del Maule, ni tomar decisiones. Juan (Castro) puso a un equipo encima de nosotros y nos apabullaron, porque nosotros los hacíamos por amor al arte, no ganábamos plata con el Chancho Muerto, de hecho perdíamos plata con eso. Yo perdí un par de millones por lo menos. Antes todo era mucho más artesanal… ahora se volvió un monstruo incontrolable que además perdió el sentido y el espíritu”.

“Cuando pasó todo esto yo encaré a Juan porque lo único que nosotros queríamos era tener la curaturía del evento… él podía traer música, hacerlo más grande, pero que no se perdiera el norte del evento, para qué se creó y al final se volvió un gran negocio. Juan inventó el cuento que nosotros habíamos dejado botada la feria y que él como alcalde se tuvo que hacer cargo de todo. ¿Tú crees que la gente en Talca no lo sabe? No se puede tapar la historia con tierra, porque al final siempre sale a la luz y siempre hay personas que la pueden contar y lo digo por esta fiesta y por la de Curicó”, dijo el chef Rubén Tapia.

En la arista judicial, el chef explica que eso ya terminó y que en definitiva el municipio no puede usar el nombre “Estamos de Chancho Muerto en Talca”, por lo que simplemente se le cambió el nombre.

“Para esta fiesta trato de no estar en Talca, pero el año pasado estuve porque tenía que recibir a unos amigos que venían de afuera y lo único que quería era no encontrarme ni con sushi ni con comida chatarra… y adivina lo que pasó, llegué y lo primero que vi fue un stand de sushi y otro de arrollados primavera… me di la media vuelta y me fui”.

LA SENSACIÓN QUE QUEDA

Al analizar todo lo que ha pasado con el ‘Mercado de Caldillos y Cazuelas de Chile’, y la fiesta’ Estamos de Chancho Muerto en Talca’, Rubén Tapia dice que lamentablemente “prevalecen los intereses políticos por sobre la cultura y los verdaderos valores de nuestra región y en especial de estas dos comunas. Creo que Curicó y Talca tienen todo el potencial para ser destinos turísticos, porque tienen tradición, cultura, historia, productos, paisajes, un montón de cosas, pero todo está mal administrado… hay intención de hacer cosas, pero nada concreto. Y lo otro, es que da pena que se pierdan ferias, porque estas dos, con el tiempo, yo te lo aseguro, van a morir… como se murieron muchas otras”.