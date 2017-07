La cruda realidad de los haitianos en el Maule

Ingrid Schlegel. La asistente social curicana lidera una agrupación de personas que acogen a inmigrantes, especialmente haitianos, y habló con La Prensa para contar episodios de violencia y aprovechamiento de parte de chilenos hacia los extranjeros.

Curicó. Desde enero de este año, Ingrid Schlegel, asistente social de profesión, comenzó a involucrarse a fondo en la situación de los haitianos que cada vez más iban llegando a Curicó con la esperanza de mejorar sus situaciones económicas y sociales. “Según mi opinión, los haitianos son más vulnerables que otros inmigrantes”, explica, no solo por la barrera del idioma, sino también por la raza que muchas veces causa rechazo de los chilenos.

Así es como Ingrid impulsó las primeras clases de español para haitianos en la ciudad, en la población Curicó. Algo que luego han replicado fundaciones y hasta el mismo municipio local. Por eso, ella conoce a fondo la situación tanto positiva, como negativa de los cientos de inmigrantes que se están radicando en el Maule.

TRISTES RELATOS

Si bien una gran cantidad de haitianos está trabajando y ha encontrado en Curicó y en la Región del Maule empleadores honestos y arrendatarios justos, también hay muchos chilenos inescrupulosos que se han aprovechado de la situación de precariedad con que llegan los extranjeros.

“Nos han llegado denuncias que no les han pagado como corresponde. Gente que trabaja el mes y al momento de pagarle el sueldo mínimo de 260 mil pesos, les pagan 60 mil pesos”, relata Ingrid.

Justamente, el jueves se publicó en redes sociales el caso de un chico haitiano que fue agredido en Talca: “en primer lugar, le pagaban 6.000 pesos por 15 días trabajados, de 6 de la mañana a 9 de la noche y cuando fue a cobrar su dinero le pegaron con un palo en su mano” (ver fotografía). El hecho fue denunciado por la arrendataria que aloja al joven en Talca.

En la cotidianeidad se dan otros casos, “por ejemplo, van a pagar un completo y les cobran 3 mil pesos, porque se dan cuenta de que no hablan español”, cuenta Ingrid. “Un chico, por ejemplo, estaba buscando arriendo con su esposa e hijo y habla español, entonces llamó por teléfono, y le dijeron que eran 100 mil pesos y que fueran a verlo al otro día. Llegan allá, ven que son haitianos, extranjeros y les dicen ‘no me equivoqué, en verdad son 100 mil pesos, pero por persona”.

Ingrid analiza, “si sabes que en esa pieza se filtra el agua, que es fría, no puedes cobrar 80 mil pesos. Hay casas con 20 o 15 personas haitianas que no están con las condiciones básicas o a veces arriendan un lugar y no les dejan ocupar la cocina, les ponen problemas para ir a bañarse, hasta con los celulares para cargarlos”, revela.

Fue en ese contexto que salió a la luz el caso de las dos mujeres haitianas con la bebé de 8 meses que estaban viviendo en deplorables condiciones en la población Manuel Rodríguez y que hoy tienen movilizado a varias personas para conseguirles una mediagua para instalarse con más dignidad.

Está el caso de un chico haitiano que perdió su celular en la alameda y cuando llamó para recuperarlo, las personas le exigieron el pago de 100 mil pesos para entregárselo y le borraron todos los contactos. Asimismo, a otro joven haitiano en la noche, en pleno Camilo Henríquez lo golpearon sin ninguna razón.

Esta situación en Santiago ha llegado a extremos que se pegan en las calles carteles en contra de la llegada de inmigrantes. En Talca, por ejemplo, hay un muro que dice “NO MÁS NEGROS” escrito en letras grandes. “En Curicó hasta ahora nada así. Solo que a veces les gritan en la calle ‘¡¡¡vienen a quitar el trabajo!!!’ y la mayoría son hombres que lo hacen”, revela Ingrid.

¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR?

En este fuerte invierno que recién está comenzando, la situación se hace difícil para inmigrantes provenientes tanto de Haití como de otros países mayormente de climas cálidos.

“Llegaron acá y se encontraron con la realidad: sin trabajo, con frío, discriminación”, dice Ingrid, sobre la realidad que enfrentaron muchos extranjeros al venir a cumplir el “sueño chileno”.

“Con las amigas que colaboran acá, necesitamos ahora cubrir la necesidad básica que es comida, colchones y frazadas”.

La gente que quiera apoyar, puede hacerlo a través de la agrupación Acoge Haití, donde participa Ingrid, así como también el grupo Curicó te Recibe. Ambos tienen su coordinación a través de Facebook y conocen las necesidades específicas de la gente.

Para Ingrid, sin embargo, las políticas públicas del país están al debe con el fenómeno de inmigración en Chile.

“Esta es una crisis sanitaria, no tienen vacunas, no sabemos de qué están enfermos, tengo un caso diagnosticado de tuberculosis, cómo lo abordamos como sociedad, la autoridad no ha tomado medidas en el asunto”.

Y el círculo vicioso sigue creciendo: “Si llevo a alguien porque necesita un control médico, cómo lo ingresamos al sistema si están pidiendo carnet”.

Mientras este tema no sea tomado con fuerza por el Gobierno de turno y se establezcan medidas adecuadas, los problemas podrían seguir aumentando, según explica Ingrid.