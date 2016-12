Juan Castro afirma que será candidato a senador “sí o sí”

Reúne firmas. Ex alcalde de Talca está disponible para ir en la lista de Chile Vamos. De no ser considerado en el conglomerado opositor, lo hará de todas maneras en forma independiente.

. Este martes, el ex alcalde de Talca, Juan Castro, preparaba la reunión en la capital con el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, para ir acotando la posibilidad de ser incluido en la lista de Chile Vamos en un cupo de esa colectividad.

“Yo solo pido un cupo en la lista y no cuestiono a ningún integrante de ella. Sé que seré senador de todas formas. Si no me aceptan, tendré listas las firmas para postular como independiente. Esa es la situación: seré candidato sí o sí”, expresó Juan Castro, quien busca el cargo de senador, representando al Maule a partir de la próxima elección del 2017.

El ex alcalde de Talca, tiene la certeza que será respaldado con fuerza por la ciudadanía, “porque soy de la zona, no vengo de Santiago, por lo tanto no pertenezco a las cúpulas que se distribuyen los cupos de candidatos como ellos quieren”. Por lo tanto, es de la idea que las personas elegidas por voluntad popular “no ocupen cargos por más de dos periodos, para dar oportunidades a nuevos rostros y no pasar a ser parte de las cúpulas que quieren eternizarse en los cargos. Esto lo considero válido para todos los puestos, a partir de concejales, siguiendo por alcalde, diputados, en fin, todos”.

Castro dice que se ha dado cuenta que la cúpula de Chile Vamos es “bastante cerrada” y que tiene información que no lo quieren llevar de candidato. “Es por eso que a partir de enero vamos a empezar el proceso para reunir las firmas. Todo pese a que he tenido ofrecimientos de Evópoli, el PRI y RN. La conversación con Cristián Monckeberg va a ser muy determinante, me interesa ser candidato por RN”.

LA REGIÓN

“No es justo que desde Santiago las cúpulas determinen quiénes son los candidatos en regiones. Yo soy de la Región del Maule y por lo tanto me siento con el derecho a ser candidato y no puede ser que todo se tenga que determinar en la capital. Vamos a luchar por los intereses de nuestra región con mucho cariño y eso no lo pueden impedir las figuras que vienen desde Santiago”, manifestó en forma enfática Juan Castro.

Se especula que en la lista de Chile Vamos figurarían los nombres del actual senador Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Nicolás Monckeberg. Es en esa nómina donde Castro busca un cupo, el que algunos “miembros de la cúpula” se lo quieren negar, según afirma.

FORMALIZADO

Consultado por su situación judicial, al encontrarse formalizado por parte del Ministerio Público, Castro expresó que se encuentra “muy tranquilo” frente a esa investigación. “Yo no estoy acusado, ni he cometido delito alguno. El que me formalicen no significa que soy culpable. Eso va a quedar claro, tengo la seguridad y tranquilidad”.

Atribuyó la situación al deseo de “algunos” de empañar su imagen. “Esto me tiene tranquilo porque sé que algunos por esa vía quieren impedir mi postulación. Así quieren impedir la voluntad de la gente. Hay gente con influencia sobre los fiscales y al mismo tiempo esos fiscales quieren tener figuración y las emprenden contra personas que los pueden hacer famosos. Pero estas dificultades que me ponen, hace que me empeñe más en ser candidato y ganar la elección. No me van a detener por esa vía porque no he cometido delito alguno. La justicia se impondrá y en este momento nada me impide ser candidato”.