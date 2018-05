José Navarro cuenta “su verdad”

Sujeto formalizado por sustracción de niña de 10 años. “No fue que yo me haya querido llevar a esta menor, muy a lo contrario, ella misma es quien me solicita mi protección, ya que el abuelo la quería matar con una pala”, señala uno de sus párrafos.

Curicó. Por intermedio de una carta, José Manuel Navarro Labbé (31 años) planteó su total “inocencia” respecto de los cargos que se le imputan (lesiones graves y sustracción de menor), los cuales por estos días lo mantienen privado de libertad en la cárcel de Rancagua.

En la misiva, escrita “de puño y letra”, Navarro recuerda que se trata del sujeto que “estuvo ocho días y siete noches” con una menor de 10 años “en los cerros entre Quelmén, El Peñón, Llico, Aquelarre, Uraco”, entre otros puntos de la zona costera de la provincia curicana, hecho que implicó el desarrollo de una búsqueda en la que participaron miembros de diversos organismos, incluyendo Bomberos, Ejército, Policía de Investigaciones, Carabi-neros, entre otros.

El ahora imputado aseguró que el abuelo de la menor en realidad tenía la intención de atentar tanto contra su vida, como además contra la vida de la pequeña. “La razón evidente de por qué (el abuelo) la quería matar es una sola, es porque la niña lo amenazó con denunciarlo que él vendía droga. Es decir hablamos de tráfico”, dijo.

“No fue que yo me haya querido llevar a esta menor, muy a lo contrario, ella misma es quien me solicita mi protección, ya que el abuelo la quería matar con una pala, a lo cual yo le pego con un chuzo entre el cerebro y el cuello. Cayendo aturdido en tierra suelta”, recuerda Navarro respecto al episodio previo que derivó en la citada búsqueda.

“El viejo enfurecido viene, toma la pala con ganas de decapitar a (la niña), a lo cual yo me percato y mi instinto me hace reaccionar, recojo el chuzo y golpeo al abuelo de dicha menor, no con la intención de matarlo, sino de noquearlo. En eso yo me iba y (la menor) me grita y dice que espere, le pregunto qué pasó, me dice, quiero irme con usted, porque si este viejo despierta me va a matar; a lo cual doy mi palabra y hago una promesa a la menor que mientras estuviera conmigo, nada le pasaría. Oferté hasta mi vida con tal que pudiera contar lo ocurrido”, agrega.

En la carta Navarro asegura de paso que no abusó de la pequeña, recordando lo que habría sucedido el día en que “se entregó” a la policía, donde una de sus hermanas le consultó de manera directa a la menor respecto a tal tema, negándolo. “El me está cuidando, porque mi abuelo me iba a matar”, habría dicho la menor.

ABOGADO

Sobre aquel documento, el abogado que asumió la defensa de Navarro, Jorge Arroyo, manifestó que incluye hechos “sumamente graves” que a su juicio deben “ser investigados” por los respectivos tribunales.

“Se trata de su declaración, donde explica por qué realizó los hechos que realizó con la pequeña, en el sentido de haber estado esos siete u ocho días, también el contexto. Señala claramente que lo que hizo fue rescatarla, porque el abuelo la quería golpear a consecuencia de las cosas que se había enterado la niña en su momento”, dijo.

CAMBIO

En la carta, José Navarro cuestionó de paso el accionar de los fiscales que han estado involucrados en la causa, llegando incluso a solicitar que sean removidos.

“Él (José Navarro) no va a prestar declaración a la fiscalía, porque estimamos, que el Ministerio Público carece de toda objetividad. Imagínese que después de tres meses de investigación aparecen con esta reformalización por supuestos hechos de connotación sexual, los cuales esta defensa desconoce mayores antecedentes. Me parece una maniobra sumamente extraña por decir lo menos”, acotó el abogado, agregando que las declaraciones emitidas por la menor, por ejemplo, a los médicos que la examinaron tras estar varios días “entre los bosques” de la costa de la provincia curicana, descartan que haya ocurrido un ataque de tipo sexual por parte del imputado.

INOCENCIA

Por último, el abogado recalcó que la postura que ellos tendrán como defensa será ir por la absolución de los cargos que se le imputaron a su representado, descartando que se esté frente a delitos como una sustracción de menor o bien una inducción al abandono del hogar. “Nosotros estamos apostando por la completa inocencia de José Navarro Labbé y eventualmente ya sea en un juicio oral o en otra instancia apelaremos a su absolución con respecto a estos cargos”, concluyó.