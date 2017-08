Jorge Tarud criticó a candidatos “Turistas”

Punto de prensa. El actual diputado, quien ahora postula a la Cámara Alta, aseguró que muchos de sus contendores simplemente “no conocen la realidad local”.

Conocer las necesidades de la región es uno los aspectos que destacó de su candidatura a senador por el Maule norte, Jorge Tarud; en el marco de una conferencia de prensa que realizó el actual diputado por el distrito 29 y en la que también participaron representantes de Fuerza de Mayoría que postulan a otros cargos parlamentarios y Cores.

“Cumplí mi misión como diputado en forma bastante exitosa y ahora estoy postulando al sillón senatorial porque la ciudadanía me lo pidió. Mi compromiso con el Maule ha sido permanente, por eso acepté esta candidatura”, puntualizó.

En ese sentido, el actual diputado criticó a los candidatos “turistas” que aparecen en esta zona porque están postulando a un cargo parlamentario, pero no conocen la realidad local.

“Esta región ha tenido pésimas experiencias con senadores electos que no volvieron nunca más; incluso algunos renunciaron a su cargo. Quiero ser la voz más potente que ha tenido el Maule”, aclaró.

Agregó que su familia lleva trabajando “107 años en el Maule”, por lo que existe un compromiso real con esta zona.

“Tenemos enormes desafíos por delante. En primer lugar, se encuentra avanzar en materia educacional; y también está incrementar las inversiones en las regiones y que éstas tengan una mayor autonomía”, enfatizó el diputado del Partido por la Democracia (PPD) por el distrito 29.



COMANDO

La conferencia de prensa se realizó en el comando “Ciudadanos por Guillier” de Curicó y también permitió a la agrupación dar a conocer su campaña para reunir fondos para el abanderado presidencial que va apoyado por el pacto parlamentario Fuerza de Mayoría.

“Debido a que se han presentado algunos problemas en el área financiera es que iniciaremos una campaña para recolectar dinero. No queremos ver a nuestro candidato suplicándole a la banca que le preste recursos”, indicó la presidenta del comando a nivel local, Angélica Arias.

Expresó que todos los adherentes que deseen apoyar esta candidatura se pueden acercar a la sede del comando, que está ubicada en calle San Martín, casi al llegar a Yungay.

“Tendremos una campaña bastante austera. Se notará la diferencia con la candidatura del contendor”, manifestó.

Junto a esto, se instalará un stand afuera del BancoEstado que informará sobre las alternativas que tienen las personas para apoyar a Guillier.

También esta entidad desea difundir las diferentes propuestas del candidato presidencial.

“Queremos que la comunidad se informe sobre las diversas iniciativas que está presentando”, aclaró.