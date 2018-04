Interpondrán querella criminal por muerte de joven embarazada

Patrocinante. Organización feminista de Santiago será la encargada de llevar adelante la acción judicial en contra de quienes resulten responsables.

Curicó. La querella criminal será presentada a mediados de mayo a petición del Colectivo de Mujeres de Curicó. Su presidenta, Elsa Labraña, dijo a La Prensa que quieren saber qué pasó con Estefanía Cabello Ponce, de 22 años, quien murió junto a su bebé, de cinco meses de gestación, por una presunta negligencia médica en el hospital de Curicó.

“Consideramos que a ella no se le prestó la debida atención en el recinto y que, además, no se cumplió la ley de aborto en sus tres causales. Por lo tanto, estamos esperando que el Ministerio Público termine de hacer las investigaciones correspondientes para poder presentar una querella más completa”, dijo.

En ese sentido, la dirigente social afirmó que la acción judicial será patrocinada por la Corporación Humanas, la cual defiende los derechos de las mujeres. “Ayudó a elaborar la ley de aborto y esperamos también que la Fundación Justicia Por Amor se haga parte en el tema”, apuntó.

OBJETORES DE CONCIENCIA

Elsa Labraña señaló que, junto con esclarecer la muerte de dos seres inocentes, esperan llegar más allá para evitar que otras mujeres mueran al ser atendidas por personal médico que no respalda la decisión personal de abortar.

“Aunque la ley dice que no, vamos a hinchar mucho para saber quiénes son objetores de conciencia en Curicó porque no es posible que las embarazadas asistan al hospital y éste se convierta en una ruleta rusa, en la cual no saben si van a salir vivas o muertas porque va a haber personas que no las van a atender”, sostuvo.

PERICIAS

No hay que olvidar que el Ministerio Público está realizando diligencias tras una denuncia presentada por la familia de las víctimas y que el hospital, a su vez, ordenó tres sumarios para determinar qué pasó en la atención de la joven madre, quien oficialmente murió de un aborto séptico. Entre las pericias realizadas por la fiscalía destaca el interrogatorio al equipo médico y el director del hospital, Jorge Canteros, y aún no se descarta la exhumación del bebé.