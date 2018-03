Intendente comprometió presentar proyecto para finalizar obras del Santuario El Carmen

Tras visita al lugar. Pablo Milad indicó que el tema será abordado en la primera reunión del mes de abril del Core.

Curicó. La preocupación de la comunidad curicana y del Gobierno Regional por el atraso que ha tenido el proyecto de restauración del Santuario El Carmen, motivó la visita que ayer realizó el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, al mencionado templo católico. En la oportunidad, estuvieron presentes también la gobernadora provincial, Macarena Pons y el diputado Celso Morales.

Señaló la autoridad regional que este es un problema grave que en los tres últimos años no ha tenido ninguna solución, desde cuando fueron detenidos los trabajos y que como Gobierno Regional están muy preocupados de darle un término definitivo a esta situación.

Dijo el intendente, luego de la visita realizada al templo junto a su equipo de profesionales de la intendencia regional, se va a solicitar al Consejo Regional (Core) que pueda aceptar un proyecto de terminación de obras del Santuario, dando una positiva respuesta a la comunidad religiosa y a los curicanos, en general, ya que se trata de una edificación considerada patrimonio de la ciudad.

EL PROYECTO

También señaló que la no aceptación del nuevo proyecto presentado por el municipio curicano, se debió principalmente, porque se incorporaron en él obras que no estaban en la iniciativa original, pero que confiaba, que ahora se pudieran aprobar los recursos solicitados.

Con respecto a los próximos pasos, Pablo Milad, manifestó que en la primera reunión de abril del Core, se pondrá en pauta la petición. A ello se sumará una conversación con el presidente del citado organismo, George Bordachar, para que sea aceptado el proyecto.

Agregó que hay disposición para terminar la obra pero que se requiere de los antecedentes técnicos, los que van a ser expuestos al consejo regional, porque la comunidad curicana no puede seguir esperando

La petición del municipio curicano, para terminar las obras, considera recursos por 290 millones 340 mil pesos, cifra que la autoridad regional va a solicitar al Core. Entre los antecedentes del proyecto “Reparación Mayor Santuario El Carmen Curicó”, figura que los trabajos fueron adjudicados por medio de licitación pública a principio del 2013, a la empresa Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Teinco Ltda., por $ 871 millones 618 mil pesos I.V.A. incluido, con un plazo de 509 días corridos por lo que las obras debían entregarse a mediados del 2014.

MUNICIPALIDAD

Por su parte el alcalde Javier Muñoz, señaló primeramente su agradecimiento a la voluntad política del intendente regional, de tomar un tema que no es fácil y buscar soluciones. “El proyecto tal como lo hemos conversado, considera las obras del proyecto original, pero también de hacerse cargo de otros trabajos y de aspectos técnicos que no fueron considerados en la primera iniciativa y que son necesarios y son parte de la iglesia, no son de cosas distintas al templo”, destacó.

También expresó que el intendente hace muy bien en haber visitado personalmente el estado en que se encuentra el Santuario y los trabajos que se requieren, porque de esa forma puede tomar una buena determinación.

Con respecto a la posición que han tomado los consejeros regionales, respecto al proyecto municipal de reparación del templo, manifestó el alcalde, que creía en la buena disposición y voluntad de las autoridades de la región, mencionado que los ocho concejales de la comuna de Curicó, de todos los colores políticos, respaldan la solicitud municipal, dando una señal que la Iglesia El Carmen, es parte del patrimonio histórico y cultural de Curicó y que debe terminarse como corresponde.

COMUNIDAD RELIGIOSA

El rector del Santuario, Pepe Abarza, inició su intervención, destacando que las misas que se iban a desarrollar hoy en el templo no eran una demostración de protesta o reclamo, sino una forma de recordar que se cumplen tres años desde la detención de los trabajos.

“Estas misas eran un acto de memoria para decir estamos aquí. El año pasado, cuando cumplimos los dos años de abandono de las obras, repartimos torta en la Plaza de Armas, recordando el infeliz cumpleaños número dos del proyecto paralizado”, señaló.

En relación a las obras faltantes, el rector de El Carmen, indicó que entre ellas están: terminación del techo dado los daños que han ido provocando las lluvias; volver a pintar, arreglar el parquet del piso, revisar la instalación eléctrica, lugares de acceso, reponer veredas que han sido destrozadas y otras que quedaron inconclusas.

El sacerdote, expresó su optimismo por el futuro de este proyecto que permitirá cerrar una “herida” urbanística de la ciudad ocasionada por el 27/F.