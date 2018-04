Instruyen un sumario tras denuncia formulada por ex reina de la Vendimia

Texto publicado en Facebook. La ex reina de la Vendimia, Paulina Gutiérrez, acusó públicamente haber recibido supuestos malos tratos por parte de la encargada de Turismo municipal, Carmen Paz Bartolomé.

CURICÓ.- Una investigación sumaria para determinar posibles responsabilidades instruyó el alcalde de Curicó, Javier Muñoz Riquelme, respecto de la denuncia efectuada por la ex reina de la Fiesta de la Vendimia 2017, Paulina Gutiérrez, contra la encargada de la oficina de Turismo municipal, Carmen Paz Bartolomé.

A través de un texto publicado en su cuenta personal de Facebook, la joven denunció públicamente haber recibido supuestos malos tratos de parte de la encargada de turismo Carmen Paz Bartolomé, en el marco de las actividades propias de la Fiesta de la Vendimia de Chile, acusando un trato “discriminatorio” hacia la ahora, ex reina.

“Hoy no teniendo ningún vínculo con la Municipalidad de Curicó digo súper honestamente que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en la vida, lo aclaró mi experiencia como reina porque durante el proceso de candidata a Reina todo fue diferente”, señaló de entrada en aquel texto.

“Luego como ganadora siempre se cree que es una experiencia linda que es lo que prometen, pero viví todo lo contrario, malos tratos amenazas de que no puedo hablar nada y lo peor palabras muy duras dichas por una mujer que con nombre y apellido es Carmen Paz Bartolomé, la encargada de la oficina de Turismo, una mujer despectiva que con 51 años es capaz de tratar pésimo a una mujer 30 años menor, que ella que podría ser su hija”, acotó.

MALOS TRATOS

Agrega el texto que recibió “malos tratos” con frases como “no sé por qué me exiges tanto si ganaste sólo un concurso de pueblo”, “tú tienes solo una corona yo tengo 25”, “yo he pisado lugares que tú ni en sueños vas a pisar” y así “un sin fin de malos ratos que tuve que aguantar y ojo que solo pedí participar con las candidatas para ayudarlas y la respuesta fue ‘no puedes participar porque les quitas el protagonismo’. Muchas veces me excluyó de actividades y otras veces me avisaba uno o dos días antes solo con el fin de perjudicarme”.

“Siempre me vi amenazada por un contrato que hay que firmar casi por obligación y para los que me aconsejaron que hablara con el alcalde, él lo va a solucionar, hablé con él y estuvo al tanto de todo, donde la solución fue poner a otra persona para que se relacionara conmigo, pero ella también se vio muy pasada a llevar por la señora Carmen”, acota la publicación.

“Agradezco el apoyo de mi familia y amigos que son los mayores testigos de todo esto y de haber sabido que esta experiencia me causaría tanto daño, nunca se me pasaría por la mente volver a postular”, concluye.

INVESTIGACIÓN

Respecto del tema, el alcalde Javier Muñoz manifestó que tras conocer la denuncia, efectivamente como medida inmediata, designó a la relacionadora pública, Ema Díaz, para que se hiciera cargo de todas las actividades de la reina de la Vendimia 2017. “Pasada la Fiesta de la Vendimia, instruí al administrador municipal que se hiciera una investigación sumaria respecto de los hechos que yo conocí de boca de Paulina Gutiérrez, para determinar la veracidad de estas supuestas amenazas, hostigamientos y malos tratos. Conozco a Paulina y creo que es una excelente muchacha, una persona buena y que le ha costado mucho abrirse paso en la vida, por eso también me identifico con su historia, porque es parte de lo que yo también he vivido, de abrirme paso con mucho esfuerzo y sacrificio”, resaltó el jefe comunal.

En tal contexto, dicha investigación sumaria deberá determinar si existen responsabilidades y de ser así, se pasa a una etapa donde se establecen posibles sanciones. Enfatizó el alcalde que es lamentable que un hecho como éste pueda afectar la imagen de un gran evento como la Fiesta de la Vendimia de Chile.

“No es posible que este evento, el más importante de la Municipalidad, que concita a más de 200 mil personas, se vea empañado por el actuar de una persona, si es que se llega a comprobar. Esperemos que la investigación arroje los resultados. En lo personal yo no voy a proteger a nadie y si hay alguien que sancionar, habrá que hacerlo”, subrayó Muñoz.

Respecto a la funcionaria aludida, Carmen Paz Bartolomé, se informó desde el municipio que por estos días se encuentra cumpliendo su respectivo período de vacaciones.