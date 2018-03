Inconcluso templo del Santuario El Carmen acogerá dos misas

Invitación a feligreses. Ayer jueves se cumplieron tres años desde que las obras de reconstrucción de dicho recinto se encuentran paralizadas.

CURICÓ. Dos misas al interior del inconcluso templo del Santuario El Carmen oficiará este domingo su rector, el padre Pepe Abarza. Según informó el propio religioso, ayer jueves se cumplieron tres años desde que las obras de reconstrucción de dicho recinto se encuentran paralizadas, por lo mismo, se tomó la decisión de programar dos misas en el propio templo a las 10:30 y 12:00 horas, instancia donde los feligreses podrán observar el actual estado de dicho lugar.

“Queremos juntarnos, agradecer a Dios, celebrar la eucaristía como todas las semanas lo hacemos, pero hacerlo desde este lugar que tiene una dimensión profundamente afectiva para muchas familias de nuestra ciudad y de nuestra provincia”, dijo.

Cabe recordar que el citado recinto religioso fue uno de los cientos de inmuebles que, a nivel país, resultó con daños tras el terremoto acaecido a fines de febrero de 2010. Tras una serie de retrasos en la ejecución de los respectivos trabajos, en marzo de 2015 el municipio curicano decidió finiquitar el contrato en su momento suscrito con la constructora Teinco LTDA, oriunda de Chillán, en un proyecto financiado gracias a recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

“(Sobre las obras) a simple vista, muchos podrán decir que no falta casi nada. Sí, no falta casi nada y bastante a la vez, porque hay que rehacer ciertas cosas, en tres años hubo destrozos producto de la lluvia, se han levantado planchas de zinc, ha caído agua por las paredes, se han humedecido ciertas partes (…) la iluminación eléctrica hay que hacer el cableado completamente nuevo, porque es un laberinto, no quedaron planos de esos”, acotó Abarza.

A la fecha sigue siendo una incógnita el futuro del proyecto, más aún cuando la semana pasada, el propio Consejo Regional del Maule rechazó dar “luz verde” a la iniciativa que en el papel permitiría completar la anhelada reconstrucción.