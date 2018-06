Inaugurada plaza en homenaje al hijo ilustre Francisco Saavedra

Reconocimiento de la comunidad. Muy emocionado, el conocido comunicador curicano agradeció este homenaje a los vecinos y a las autoridades.

CURICÓ. En el marco de la celebración de los 80 años de la población Luis Cruz Martínez, los vecinos propusieron al concejo municipal darle por nombre Francisco Saavedra Guerra a la nueva plaza creada en el paso Villota – Lautaro. La petición fue acogida de inmediato por el alcalde Javier Muñoz y los concejales, y además lo consultaron al Consejo de la Sociedad Civil.

De esta forma, se gestó el hito que trajo al comunicador social Francisco Saavedra a su tierra natal, para recibir un nuevo homenaje, que se suma al de hijo ilustre entregado en el marco de la Fiesta de la Vendimia de Chile 2018, en marzo recién pasado.

CEREMONIA

En una ceremonia emotiva, a la que asistieron el intendente Pablo Milad, gobernadora Macarena Pons, alcalde Javier Muñoz y su esposa Patricia Gajardo, la senadora Ximena Rincón, senador Rodrigo Galilea, diputado Hugo Rey, consejeros regionales, concejales y vecinos del sector, se rindió homenaje a la labor social que ha realizado Francisco Saavedra en Curicó y fuera de nuestra ciudad.

“Esta iniciativa surge de la propia comunidad. Creemos que es una muy buena idea porque a las personas hay que hacerles reconocimiento en vida. Francisco se merece esto porque es un embajador permanente de Curicó y nos sentimos orgullosos que el sea un hijo de estas tierras curicanas”, dijo el alcalde Javier Muñoz.

Para el presidente de la junta de vecinos, Alejandro Ávila Guerra, este es un merecido reconocimiento “estamos súper emocionados, celebrando los 80 años de la población y los reconocimientos se hacen en vida así que estamos muy contentos con lo que hemos logrado”.

PANCHO

Las palabras del comunicador social e hijo ilustre, Francisco Saavedra, estuvieron cargadas de emoción. Agradeció a sus padres, a su familia, a los vecinos, a las autoridades y a sus seres queridos que han fallecido. Además hizo un compromiso con los vecinos, de traer toda la implementación para la sede social y una obra de teatro.

“Cuando me dijeron de este homenaje me dio pudor, pero acepto porque me compromete aún más con mi ciudad. He estado con Curicó en muchas causas. Hoy le encontré sentido a mi profesión, ayudar a personas de mi ciudad y de mi país. Hice un ofrecimiento a los vecinos para que ellos remodelen la sede con un living y otros implementos, además les traeré una obra de teatro para esta plaza. Este es uno de los mejores homenajes que he recibido, después de esto me puedo morir tranquilo”, dijo.