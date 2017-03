Hugo Rey lamentó situación por la que pasa proyecto del Santuario El Carmen

CURICÓ. Compartiendo las expresiones de indignación y frustración que han emanado de la comunidad del Santuario El Carmen y de algunas autoridades locales y regionales por la demora que ha tenido la terminación del anhelado proyecto de restauración de ese templo, el ex alcalde de esta comuna, Hugo Rey Martínez, salió al paso de una serie de cargos que se le han hecho desde la actual administración municipal.

Dijo que rechaza enérgicamente las acusaciones en su contra que han hecho públicamente funcionarios de confianza del actual alcalde Javier Muñoz, por la demora que ha sufrido el proyecto de restauración presentado en su gestión (Hugo Rey Martínez), luego del violento terremoto del 2010, iniciativa que lleva más de dos años detenida.

Manifestó que este proyecto fue totalmente financiado por el CORE y que incluso se entregaron nuevos recursos para una ampliación de obras, inversión que llegó a los $871.618.621, pero que sin embargo no se terminaron y que lo peor fue que se autorizaron pagos que iban más allá del real avance de las obras.

PROYECTO

Rey Martínez expresó que el proyecto del Santuario El Carmen presentado por él en su período alcaldicio, donde intervinieron profesionales municipales y el aporte valioso de profesionales curicanos cercanos a la Iglesia. “Estaba totalmente revisado, aprobado y financiado, con el visto bueno de los profesionales del CORE y Gobierno Regional”, dijo.

“Quien tuvo la responsabilidad posterior de administrar los recursos fue el actual alcalde Javier Muñoz y fue ahí donde se cometieron errores de gestión que no se han querido reconocer y no han encontrado mejor forma de culpar al anterior alcalde. Lo único que hicimos en mi administración fue entregarle un proyecto en buena forma para ejecutarlo y no estar buscando responsables en otros lados”, informó.

EMPEDRADO

El ex jefe comunal de Curicó aseguró que el actual alcalde, “siempre le echa la culpa al empedrado, diciendo que otros son los responsables y que ellos han actuado en legalidad, pese a que una y otra vez la justicia ha dicho lo contrario: Se ha tenido a todas luces una administración negligente, lo que ha quedado demostrado con el caso de Irene Cortés y que es solo la guinda de la torta para una serie de acciones ilegales por parte de la actual administración donde también está la del profesional Roberto Ulloa y otros”, señaló.

PRESUPUESTO

“El concejo municipal aprobó un financiamiento 2017 desfinanciado y eso lo dijimos durante la campaña municipal, señalando que no se estaban incorporando todas las deudas que tenía el municipio. Hoy el tiempo nos da la razón y los concejales en su gran mayoría no pueden desconocer esto que dijimos en todos los medios, pero no fuimos escuchados o no quisieron escuchar”, destacó.

TRIBUNALES

Finalmente, Hugo Rey Martínez dijo que es totalmente necesaria una auditoría profunda en el municipio, no descartando hacer uso de su derecho ciudadano de recurrir a los tribunales. “Con el actuar negligente que se ha tenido y que ha quedado demostrado en los diversos juicios sentenciados por la justicia, se han comprometido recursos que pudieron haber solucionado los problemas de muchos curicanos”, terminó expresando el ex alcalde.