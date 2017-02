Hoy nueva discusión para definir cómo se pagará millonaria indemnización

Se adeudan cerca de 585 millones de pesos. Para hoy fue postergada la decisión de aprobar o rechazar la propuesta de asignar 210 millones de pesos, con los que se comenzará a pagar el monto indemnizatorio a ex directora comunal de Educación.

Curicó. A lo menos hasta hoy se mantendrá en suspenso la fórmula que utilizará la Municipalidad de Curicó para disponer de los 210 millones de pesos, correspondientes a una primera cuota, del total de 585 millones de pesos, que por resolución de la justicia deben ser pagados como indemnización a la ex directora comunal de Educación, Irene Cortés, por despido injustificado y arbitrario, según la resolución de la Corte Suprema.

Ayer el tema fue abordado por el concejo municipal encabezado por el alcalde Javier Muñoz, sesión de trabajo en que la directora comunal de Educación, Paulina Bustos, planteó una propuesta de modificación presupuestaria para disponer de los “210 millones de pesos”, en base, según indica el documento, a que en Gastos se “Disminuye Personal de planta (sueldo base)”, para ser asignado a “compensación por daños a terceros”.

El debate del tema fue breve con la participación del concejal (RN) Francisco Sanz, el alcalde Javier Muñoz (DC), y el concejal (UDI) Jaime Canales, este último quien lisa y llanamente solicitó segunda discusión, por lo que la aprobación o rechazo de la propuesta quedó en duda hasta hoy, recordando que los plazos son extremadamente limitados ya que el no pago de esta primera cuota podría generar el arresto del jefe comunal, Javier Muñoz.

Votos negativos

Tras la sesión, la directora comunal de Educación declinó referirse a la situación y a la propuesta, mientras que el concejal Canales dijo que votará un “no” en esta discusión, ya que a su juicio es improcedente que “todos los curicanos deban pagar un “gustito” que quiso darse el alcalde al despedir a Irene Cortés, pese a que todo el mundo le dijo que estaba cometiendo un error; este caso es un “gustito del alcalde que debiera asumirlo él”.

Reiteró que en el despido de Irene Cortés en la forma que se efectuó fue un error garrafal del alcalde, ya que no se desarrolló un procedimiento dentro de la legalidad. Por ello, “ahora aprobar esta propuesta es hacernos co-responsables, y no estoy disponible para eso”, añadiendo que además le llama la atención la premura con que arribó la citación para la segunda discusión, ayer, antes que terminara esta primera sesión.

Menos cócteles

El concejal Francisco Sanz coincidió y dijo que en el despido de la ex directora comunal de Educación a su juicio hubo “ilegalidad y por ello hay que pagar más de 500 millones de pesos”, precisando que “hay que pagarlos porque así lo dijo la Corte Suprema, pero no estoy de acuerdo en hacerlo rebajando los sueldos de funcionarios como hoy se está proponiendo; quizás hacerlo con menos carpas, menos cócteles, pero no con los sueldos de los funcionarios”.

Sostuvo que “si se persiste en esta forma, de rebajar los sueldos bases a la gente de planta no estoy disponible y si se persiste, mi voto será en contra”, recordando “que hoy (ayer en la sesión) he consultado sobre esto, y no obtuve respuesta”. Sobre esta eventual disminución de remuneraciones, el concejal PS Raimundo Canquil dijo que no era tan así, y que esto es una cuestión de “modismos” o “semántica”.

Un plan serio

Agregó que para pagar este monto de la indemnización, “hay un plan serio, no una rebaja de sueldos, ni malversación, sino que es dinero que viene de (un programa) de Forta-lecimiento de la Educación Pública, que son dineros para que los DAEM en el país puedan solucionar problemas de cotizaciones, indemnizaciones y sueldos, y la propuesta es de ahí hacer el pago de esta indemnización”, precisando que esto no significará daños para la educación municipal”, acotó.

El alcalde Javier Muñoz tras la sesión dijo que no se referiría al tema, y solo lo haría en la nueva reunión del concejo fijada para hoy martes a las 10:15 horas.