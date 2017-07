Hospital de Curicó y la UCM desarrollaron campaña de prevención de la Hepatitis B y C

Contagio. Ambas se trasmiten por contacto con sangre y fluidos corporales contaminados a través de la vía sexual, al hacerse tatuajes o por intercambio de jeringas.

CURICÓ. Una campaña de prevención de la hepatitis B y C realizó el hospital de esta comuna en conjunto con la Universidad Católica de Maule (UCM) en la Plaza de Armas de esta ciudad.

“Este es el segundo año que desarrollamos esta iniciativa que pone énfasis en la prevención de esta enfermedad. Con ese fin entregamos dípticos, protección y creamos conciencia en la comunidad sobre los tipos de hepatitis”, indicó la enfermera encargada de Epidemiología del Hospital de Curicó, Mariela Bargüena.

Tanto la hepatitis B como la C se transmiten por contacto con sangre y fluidos corporales contaminados a través de vía sexual, por tatuajes, por compartir agujas y jeringas durante el consumo de drogas intravenosas y a través de sangre contaminada.

“La hepatitis B es muy silenciosa y se contagia por la sangre. Por eso, es importante conocer los síntomas, entre los que se encuentra la ictericia y signos gastrointestinales”, precisó Bargüena.

Por esa razón, es importante que la comunidad haga caso a algunas recomendaciones, uso correcto del condón, siempre y en cada relación sexual; tener pareja exclusiva, asegurándose ambas personas de no vivir con el virus de la hepatitis B o C; no usando ni compartiendo jeringas durante el consumo de drogas intravenosas, realizando tatuajes y piercing con material desechable y en lugares autorizados por la seremi de Salud, evitar compartir el uso de objetos personales como cepillo dental y hojas de afeitar.

Junto a esto, se encuentra la vacuna contra la hepatitis B. Esta se encuentra incluida en el Plan Nacional de Inmuni-zación para todo recién nacido desde el año 2005.

CIFRAS

La profesional del hospital curicano hizo hincapié en que durante el año pasado se registró un alto número de casos de hepatitis B en esta provincia.

“Durante el 2016, se generaron 16 casos; lo que implicó un importante incremento”, enfatizó.

Agregó que este año se han producido menos casos que en el 2016.