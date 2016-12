Horas de desesperación vivió familia del joven extraviado en la cordillera

Campeón de ciclismo. El protagonista de esta historia contó cómo pasó la noche luego de perder el rumbo tras haber salido a pescar junto a su padre, en el sector el Coihual, al interior de la zona cordillera de la comuna de Curicó.

CURICÓ. Horas de desesperación vivieron los integrantes de la familia a la que pertenece el campeón nacional e internacional de ciclismo, de 18 años de edad, Fernando Sepúlveda Pérez, quien al salir de pesca recreativa con su padre en la alta cordillera de Curicó se extravió, permaneciendo por todo un día en calidad de desaparecido, hasta que ayer por su propios medios logró arribar caminando, sano y salvo, a un lugar poblado.

Los hechos que motivaron un amplio despliegue de carabineros, del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), de efectivos municipales, y de amigos y familiares, se desencadenó en la jornada del domingo reciente, oportunidad en que el 10 veces campeón nacional de ciclismo en pista y medallista panamericano, Fernando Sepúlveda, acudió junto a su padre, hasta el interior de la cordillera local, a unos 30 kilómetros desde Potrero Grande.

Rosa Ramírez, mamá del joven deportista, contó que padre e hijo y un amigo salieron de casa a eso de las 9 de la mañana. “Siempre venimos para acá, por lo que él conoce el sector y en esta oportunidad vino con mi marido, con quien se vieron por última vez como a eso de las 12:00 horas del domingo. Mi hijo dijo que se iba por un sendero distinto y que se juntaban en el vehículo, pero él no llegó”, contó la preocupada madre.

CAMPAMENTO DE BÚSQUEDA

En el sector el Coihual, de difícil acceso, y caracterizado de bosques nativos, y de abundante vegetación, en la misma noche del domingo se instaló un campamento implementado, primero por familiares y amigos, quienes durante la noche del domingo desarrollaron una acuciosa búsqueda, la que no dio resultados reiniciándose temprano ayer lunes, a la que se sumó carabineros de Potrero Grande, del GOPE y el fiscal Miguel Gajardo.

Este último indicó que se estaba ampliando el radio de acción para dar con el joven Fernando Sepúlveda. En conversación con diario La Prensa, explicó que asimismo se realizaban las gestiones para desarrollar una triangulación telefónica y establecer la eventual posición del joven desaparecido y a la vez para una vez que se dieran las condiciones poder contar en la zona con un helicóptero de la unidad aerotransportada de carabineros.

Ello fue complementado por el coronel de la policía uniformada Héctor Patricio Salazar, quien dijo que paulatinamente se estaban sumando recursos humanos para acentuar la búsqueda, a la que se agregaban más amigos, deportistas y familiares de Sepúlveda, paralelo a lo que se desarrollaba en redes sociales en que se pedía sumarse al rastreo, o de entregar antecedentes si es que alguien los poseía sobre el paradero del joven extraviado.

POR SUS PROPIOS MEDIOS

La buena noticia se registró al inicio de la tarde de ayer, luego que Sepúlveda, a través de las montañas que sirven de límite entre las comunas de Curicó y Molina logró descender hasta llegar a un sector poblado. “Lo que ocurrió es que me perdí; le dije a mi papá que me iba por otro sendero más corto hacia el vehículo y me perdí; seguí caminado, cambié de cerro en cerro y ya no supe hacia dónde ir y ya comenzaba a llegar la noche”, dijo el ciclista.

Agregó que portaba una ración de alimento, pero “además encontré un refugio que parece es de la Conaf; allí encontré de todo para encender fuego y para alimentarme; allí pasé la noche y hoy (ayer) me levanté, desayuné huevos, y seguí caminando siguiendo el curso del río y orientándome por el sol; caminé desde la 8:00 hasta como la una de la tarde, seguí unas huellas, hasta que vi gente y llegué”, narró Sepúlveda

Durante la tarde de ayer esperaba en el retén de Potrero Grande, a sus padres y amigos que regresaban desde la búsqueda, y no descartaba este joven deportista, poder acudir a la premiación de los mejores del año, a la que estaba invitado como uno de los premiados en la comuna, anoche en el Teatro Provincial de Curicó.