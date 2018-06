Hondo pesar por fallecimiento de hijo de comerciante curicano

Curicó. Durante la tarde del pasado jueves se confirmó el deceso de Mauricio Díaz Deporti, hijo del conocido comerciante, Juan Díaz Tapia, hecho que quedó al descubierto luego que su pareja encontrara su cuerpo, al interior del domicilio donde residía, en la Villa Santa Laura del Boldo.

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Curicó se trasladó al lugar, llevando a cabo las pericias de rigor, las que descartaron la participación de terceros.

En concreto, de manera preliminar se indicó que su fallecimiento se debió a una “asfixia por ahorcamiento”, acción que concretó tras comunicarse de manera telefónica con su pareja, instante en el que además indicó que no pudo “superar” la muerte de su padre.

Cabe recordar que el propio Mauricio Díaz Deporti, de 47 años de edad, fue quien asumió “la vocería” de su familia tras el crimen de su progenitor, Juan Díaz Tapia de 69 años, a manos de un joven que fue condenado a 20 años de cárcel, hecho acaecido en octubre de 2016, al interior del local de repuestos y accesorios para automóviles, ubicado en la intersección de las calles Sargento Aldea con Peña.

Aquel trágico episodio, en definitiva, habría desencadenado el citado desenlace. Desde ayer, los restos de Mauricio Díaz Deporti están siendo velados en la iglesia La Merced de Curicó. Respecto del funeral, se informó que se llevará a cabo hoy en el Cementerio Parque de Tutuquén, tras una misa que se oficiará a las 12:30 horas en la citada iglesia.

ENTREVISTA

Tras el impacto que generó a nivel local y nacional el fallecimiento de su padre, diario La Prensa fue uno de los últimos medios que entrevistó al también comerciante, Mauricio Díaz Deporti.

En aquella oportunidad, junto con confirmar que como familia preferían desistir de apelar a la resolución que condenó al homicida de su padre, indicó que por recomendación de “amigos y cercanos” había retirado la imagen de su progenitor, la que se encontraba en las afueras del mencionado local, anunciando además que aquel recinto se encontraba en venta.

“Yo me propuse un tiempo, que era cuando finalizara el juicio, para poder sacar los letreros. Así la gente que pase por ahí va a tener la tranquilidad y no estar pensando en esta agónica muerte que tuvo mi papá, sino que pensar en como fue su vida. Yo me recompenso pensando en su vida, que fue maravillosa y exitosa, siendo un padre ejemplar. Me llena de emoción la suerte de tener el padre que tuve”, subrayó en aquella oportunidad.