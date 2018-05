Hombre con Mal de Diógenes provocó incendio a metros del paso bajo nivel de Freire en Curicó

Desechos. Según organismos de emergencia, en el inmueble donde se originó el fuego había una gran cantidad de basura.

Curicó.- El siniestro se produjo la madrugada de ayer, alrededor de las 6:30 horas y provocó daños en dos inmuebles ubicados a la altura del 800 de avenida Colón, a pocos metros del paso bajo nivel de Freire, en la comuna de Curicó.

A combatir las llamas llegaron voluntarios de tres compañías de la ciudad, quienes apagaron el fuego rápidamente. Sin embargo, el comandante Luciano Moraga precisó que su trabajo se vio afectado porque el incendio se inició en una de las casas cuyo morador sufre del Mal de Diógenes, pues habían acumulados muchos desechos de todo tipo. “Se transforma en una trampa para los bomberos”, puntualizó.

De hecho, el personal tuvo que combatir las llamas desde la parte alta de los inmuebles debido a lo complicado para acceder a las viviendas, las cuales tienen mucha antigüedad y varias puertas estaban cerradas.

El siniestro dejó a cinco personas afectadas, las cuales han recibido ayuda de parte del municipio.

El encargado de Emergencia de la Municipalidad, Marcelo Quitral, indicó que enviará un oficio a salud del ambiente para que limpie la zona y así se pueda evitar otro hecho similar.

En ese contexto, vecinos dijeron que uno de los moradores de la casa donde comenzó el incendio es un acumulador compulsivo que en otras ocasiones también había puesto en peligro la seguridad del sector, pues fuma y hace fogatas y en varias ocasiones se han producido amagos de incendios.

RIESGO INMINENTE

En la casa donde se inició el incendio viven tres personas. Uno de ello es José Donoso, quien señaló a La Prensa que su hermano, de 63 años, es el culpable de la situación, pues le gusta hacer fuego en el patio del inmueble, el cual está rodeado de basura.

“Era un temor que teníamos nosotros de hace tiempo porque ha ocasionado incendios, pero en el sitio. Es un descuido de él porque no sabe manejarse con cocina, pues le gusta hacer fuego a leña. Ese es el riesgo inminente que hay en un estrecho corto de espacio”, dijo.

El dueño de casa puntualizó que su hermano está enfermo y que necesita que alguien se lo lleve un día para poder limpiar la vivienda.

“No hay forma de hacerlo entender. Es una persona discapacitada mentalmente y que no acepta razones, no se puede conversar con él. Así siempre vamos a tener este riesgo porque mi hermano no nos deja limpiar porque dice que las cosas son de él”, sostuvo.

José Donoso espera asear el lugar y habilitarle una pieza nueva a su ser querido para que todos tengan una mejor calidad de vida.