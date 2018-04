Gobernación y municipio trabajarán en el Proceso de Regularización Extraordinario para Migrantes

Nueva Ley de Migración. Mañana se inicia el período que durará 90 días, para lograr “una migración ordenada, segura y regular”, según informó el Gobierno.

Curicó. Tras el anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto de Ley sobre Migración y las medidas administrativas que comenzarían a aplicase de manera inmediata, la población migrante tanto en la provincia como en todo Chile se abalanzaron en las distintas instituciones como Extranjería y las gobernaciones para solicitar información, lo que produjo aglomeraciones de personas que en muchos casos –y sobre todo en la Región Metropolitana- tuvieran que pasar la noche entera esperando en la intemperie para tratar que los atendieran.

Ante esta situación y lo ocurrido en la Gobernación Provincial de Curicó, la gobernadora Macarena Pons explicó que “nosotros tomamos medidas de refuerzo en lo que es personal, del área social y administrativo, están trabajando en Extranjería para poder ayudar en este fenómeno que se presentó, donde las personas vinieron un poco desesperadas a ver qué pasaba”.

La gobernadora dijo además que desde el anuncio del Presidente, en la práctica les aumentó de 150 personas que se atendían diariamente, a más de 200 personas que llegan en busca de información. “Pero la mayoría de las personas viene solo a buscar información, qué tienen que hacer, dónde tienen que pedir ciertos papeles. La verdad es que están un poco desorientados y ahí es donde nosotros los ayudamos, pero también les pedimos a los empleadores, a la ciudadanía, fundaciones, municipios y a los medios de comunicación que traten de ayudarnos con la información que se le entrega la gente”, manifestó la autoridad.

Macarena Pons dijo que, lamentablemente, se ha visto a personas durmiendo en las afueras del Edificio de los Servicios Públicos, algo que realmente no es necesario. “Nosotros estamos trabajando arduamente para que todas las personas que llegan sean atendidas. La verdad es que nos culparon a las autoridades por las personas que estaban en la intemperie y yo no quiero que estas personas pasen por eso, porque no es necesario. A quienes vienen a pedir información, se les entrega inmediatamente; si vienen a pedir número para venir al otro día con sus papeles, se les entrega y quienes vienen con sus papeles listos y su número, se les atiende… está todo planificado y coordinado, entonces no es necesario que duerman afuera. De aquí no se va nadie sin su número, sin su información o sin su atención si le correspondía”, puntualizó la gobernadora Macarena Pons.

23 DE ABRIL

En concreto, algunos de los puntos centrales de la nueva Ley se refieren al proceso de regularización extraordinario, que comienza el 23 de abril, a las 8:30 horas. Este proceso permitirá registrar y regularizar a aquellos extranjeros que permanezcan en el país en situación irregular y que hayan ingresado a Chile hasta el 8 de abril de 2018. Los extranjeros que hayan ingresado de forma irregular al país, eludiendo el control migratorio, deberán, dentro del plazo de 30 días corridos a contar del 23 de abril de 2018, registrarse y solicitar ante la Subsecretaría del Interior un permiso de residencia temporaria. Los extranjeros que residan en el país con permiso de turismo vencido o visación de residencia vencido, deberán, dentro del plazo de 90 días corridos a contar del 23 de abril de 2018, registrarse y solicitar ante la Subsecretaría del Interior un permiso de residencia temporaria. En este último tiene plazo hasta el 22 de julio (90 días).

También podrán acogerse a esta medida aquellos extranjeros residentes que desarrollen actividades remuneradas sin contar con la autorización migratoria correspondiente; los extranjeros que al 8 de abril de 2018 se encuentren en el país con permiso de turismo vigente; o aquellos extranjeros con una solicitud de visación de residencia o reconsideración actualmente en trámite, los que deberán, dentro del plazo de 90 días corridos a contar del 23 de abril de 2018, registrarse y solicitar ante la Subsecretaría del Interior un permiso de residencia temporaria.

Los extranjeros en situación irregular que no presenten solicitudes de regularización dentro del plazo señalado anteriormente serán expulsados.

Concluido el proceso de registro y de solicitudes de regularización y partir del 23 de julio de 2018 y hasta el 22 de julio de 2019, la Subsecretaría del Interior procederá a entregar a los solicitantes, si correspondiere, un permiso de residencia temporario, con vigencia de un año, contado desde su estampado en el pasaporte o título de residencia, según corresponda. Al cabo de dicho período el extranjero podrá solicitar el permiso de residencia correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente.

Lugares de inscripción: Oficinas Departamento de Extranjería y Migración. Oficinas de la Gobernación más cercana. Oficinas de Chile Atiende.

Adicionalmente se realizarán jornadas especiales de inscripción en lugares y fechas por comunicar.

Más información en www.ex

tranjeria.gob.cl y en 6004863000.

OFICINA DE

ASUNTOS

MIGRATORIOS

La Oficina de Asuntos Migratorios de la Municipalidad de Curicó, por estos días está realizando un intenso trabajo para guiar y apoyar a los extranjeros en lo referido a la nueva Ley de Migración.

La normativa ha generado un sinnúmero de dudas en los inmigrantes y angustia en algunos casos, por lo que la mencionada oficina municipal está recibiendo las inquietudes de personas de otros países al respecto.

Es importante recalcar que la documentación y trámites sobre la normativa, se realizan en Extranjería de la Gobernación de Curicó.

CAPACITACIONES

María José Hernández, encargada de la Oficina de Asuntos Migratorios, en estas últimas semanas ha estado participando de capacitaciones sobre la nueva ley, de tal modo de entregar la mejor guía posible a los extranjeros.

María José dijo que se está entregando información en distintos lugares de la ciudad, como por ejemplo, centros de salud, colegios, entre otros.

“Estamos capacitándonos, leyendo toda la información para poder entregar la mejor información, viendo los plazos que son inmediatos, donde ya hubo un cambio que ya no hay vuelta atrás, que se podía ingresar hasta el 8 de abril y optar a otro tipo de visa, pero los que ingresaron después de esa fecha, es solo como turista a 30 días”, explicó la encargada de la oficina sobre uno de los puntos de la ley que más preocupación ha generado.

No obstante llama a la tranquilidad a los inmigrantes, porque recibirán respuestas a sus requerimientos.