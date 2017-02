Gobernación de Curicó logró ampliar Unidad de Extranjería

Respuesta a gran demanda. El explosivo aumento de migrantes en la provincia obligó a tomar drásticas medidas al gobierno local.

CURICÓ. La creciente y masiva llegada de migrantes extranjeros hasta la provincia de Curicó llevó a la gobernación local a tomar medidas agudas respecto a su antiguo Departamento de Extranjería que ya están en marcha desde este mes.

“Era un departamento cuando teníamos una funcionaria administrativa a cargo de ese departamento, pero a contar del 15 de febrero de este año, pasó a ser una unidad con un abogado a cargo, más dos funcionarias administrativas”, explica la gobernadora de Curicó, Cristina Bravo.

EL COLAPSO

La situación anterior estaba en colapso por la gran cantidad de migrantes llegados a la zona durante los últimos dos años. “Noso-tros en 2014 atendíamos, aproximadamente, entre 15 y 20 extranjeros diarios. Pero ya hasta el 31 de enero de 2017 estábamos atendiendo hasta 100 extranjeros por día, incluso llegaban antes de las 6 de la mañana para esperar su turno”, revela la autoridad.

Hoy están siendo atendidos con número y cita previa para garantizar un orden, y así lo confirma la gobernadora. “Para regular y normar esto estamos atendiendo ahora a 30 extranjeros diarios, porque los trámites de extranjería de forma individual requieren una atención de, por lo menos, 40 minutos por persona”.

Pero para llegar a esto, la administración debió realizar una serie de acciones que llevaron meses de trabajo. “Nosotros desde el año pasado, junio o julio, empezamos a detectar que era mucha la cantidad de migrantes que llegaban y que no paraban. Veíamos que la funcionaria de extranjería no daba abasto, porque por ejemplo, todos almorzábamos a las 2 de la tarde, pero eran las 4 de la tarde y ella aún no salía. Incluso se quedaba trabajando hasta las 8 o 9 de la noche y venía los sábados. Y como era una sola, no podía brindarle una atención integral a los migrantes”, recuerda la gobernadora.

Es ahí que las gestiones por un cambio se empezaron a hacer urgentes.

En primer lugar, acudieron a Santiago directamente hasta el Ministerio del Interior; en diciembre de 2016 viajaron desde el nivel central a conocer el funcionamiento del entonces Departamento de Extranjería en Curicó, “y se dieron cuenta que nos tenían que incorporar sí o sí. Además de todo, por el atraso que generaba, porque no podemos tener retardo en la documentación que entregamos”.

El Ministerio del Interior tuvo que hacer un proyecto y presentárselo a la Dirección de Presupuesto, para poder tener cambiar de departamento a Unidad de Extranjería e inyectar presupuesto para mejorar la atención. “Este es un proyecto que solo tienen 12 gobernaciones a nivel país, de las 56 que existen”, afirmó la gobernadora Bravo.

LOS CAMBIOS

Para llevar a cabo estos nuevos cambios, la Gobernación de Curicó, también debía contar con un espacio físico adecuado. Y, justamente, las dependencias que iban a ser destinadas para la Inspección del Trabajo en el 4to piso del edificio de Servicios Públicos, fueron solicitadas a comienzos de año, en comodato, a la seremi Regional de Bienes Nacionales por parte de la gobernación. Ahí estarán ubicadas las oficinas, más amplias y adecuadas, para la instalación de la Unidad de Extranjería.

“Creo que a mediados o fines de marzo vamos a estar en condiciones de inaugurar la unidad”, anunció la gobernadora.

OLA INMIGRATORIA EN CHILE

En Chile, según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), residen entre 500 mil y 600 mil extranjeros, algo que se sabrá con certeza con el próximo censo de población.

En Curicó, la llegada de migrantes ha crecido y, según estimaciones, también se mantendrá. “La mayor cantidad de ellos trabajan en empresas frutícolas, en fundos, o en empresas de transporte. Y en una menor cantidad son profesionales, especialmente los ecuatorianos y venezolanos”, afirmó la gobernadora Bravo.

Ante este rápido cambio demográfico, el Gobierno central envió ya un nuevo proyecto de ley de migración, que ingresó al Congreso en enero de 2017 para su tramitación y del que aún no se conoce su destino. Al ser el último año del mandato de Bachelet, es probable que –de demorarse- pueda ocurrir lo mismo que en la administración pasada, cuando el último año del gobierno de Sebastián Piñera, se ingresó otro proyecto de nueva ley migratoria que fue retirado por la actual administración.

El proyecto actual propone flexibilizar el ingreso y permanencia de los migrantes al crear un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y establecer un catálogo de sus derechos y deberes en salud, educación y trabajo, radicando en el Ministerio del Interior la política migratoria del país.