Funcionarios de la salud municipal cuentan con nueva asociación

CURICÓ. Tras más de un año recolectando las firmas necesarias, se dio por constituida una nueva entidad gremial ligada a la salud primaria de Curicó. Se trata de la Asociación de Funcionarios Trabajadoras y Trabajadores Municipal, Afutram APS Curicó, la que a la fecha ya suma sobre los 100 miembros.

Según lo manifestado por su presidente, Hugo Farías Droguett, Afutram fue constituido de manera oficial el pasado jueves 3 de agosto, incorporando a funcionarios que no pertenecían a ninguna de las dos asociaciones que existían a la fecha (Afusam y Aprodap), más otros que sí provienen de ellas. A su juicio se trata de personas “que no tenían una representación verdadera, franca y transparente”, por lo mismo, la nueva asociación nace con la única finalidad de “trabajar por sus socios, por su bienestar”, a fin de lograr “metas, proyectos y beneficios”, levantando la voz en tal tarea, “con respeto” sobre todo hacia las autoridades, jefaturas y entre pares, donde además “los intereses colectivos están por sobre los individuales”.

“Aquí lo que más nos va a diferenciar de las otras asociaciones es que creemos en la unidad y en el respecto de nuestros compañeros”, acotó de entrada Farías, tras ser consultado, en términos generales, respecto a lo que motivó la creación de tal ente. “Tenemos la voluntad de trabajar con todas y todos. Queremos el respeto en nuestra asociación. Aquí todos valemos lo mismo, y este nuevo directorio es la voz de quienes quieren ser escuchados en el Departamento de Salud”, dijo.

“Muchas personas reclamaron que no tenían mucha representación, ya que, por ejemplo, uno iba a reuniones y le decían tú no pueden opinar, porque eres nuevo”, acotó sobre tal punto.

ASAMBLEA

Farías recordó que con anterioridad encabezó a nivel local a otra de las asociaciones (Afusam), por lo que cuenta con la experiencia necesaria en tales lides. En dicho contexto, a corto plazo esperan poder convocar a los socios a la correspondiente asamblea, instancia donde, en definitiva ,“se toman de manera soberana las decisiones”. “Hay que pedir cosas, pero con cautela, no podemos estar diciendo que pediremos cosas, mientras no lo hablemos con la asamblea”, indicó.

RELACIÓN

Farías señaló además que el director comunal de Salud, Nelson Gutiérrez, ya está en conocimiento sobre la presencia de este nuevo actor gremial, asegurando de paso que no deberían tener mayores inconvenientes a la hora de sostener contacto con la máxima autoridad comunal. “Yo creo que con el alcalde (Javier Muñoz) nosotros no vamos a tener mayores problemas, porque él ha estado apto a todos los gremios. No porque nosotros seamos un gremio nuevo nos va a dejar de lado”, concluyó.