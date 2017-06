Funcionarios de la PDI recibieron la Medalla de Plata Municipal en Curicó

Los destacados fueron: Subcomisario Alexis Hernández, inspector Claudio Fuenzalida y el asistente policial Jorge Bustamante.

CURICÓ. En el marco del aniversario número 84 de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Municipalidad de Curicó, por medio de una sesión solemne del Concejo Municipal, distinguió con medalla de plata municipal a los funcionarios: subcomisario Alexis Hernández, Inspector Claudio Fuenzalida y el Asistente Policial Jorge Bustamante.

Los tres se destacan por ser un ejemplo para la institución, cumpliendo una relevante labor policial en servicio de la comunidad. Los funcionarios recibieron el reconocimiento entre aplausos de sus compañeros, familiares y las autoridades presentes, entre ellos el alcalde Javier Muñoz y el concejo municipal; fiscal Jefe de Curicó, Miguel Gajardo; la directora regional Senda, Patricia Gajardo; representante de Gendarmería de Chile, directores municipales, entre otros.

“Para nosotros como municipalidad y también en representación de la comunidad curicana es un motivo de orgullo poder reconocer a tres funcionarios de la institución en el marco de este nuevo aniversario de la PDI, que aquí en Curicó, como en el país, se ha logrado ganar el respeto, cariño y admiración de la comunidad por su profesionalismo, dedicación y entrega. Es una institución que año a año va mejorando su valoración por parte de las personas y evidentemente que eso nos hace sentir orgullosos”, manifestó el alcalde Javier Muñoz.

Por su parte, Hugo Ruiz González, prefecto PDI manifestó que este reconocimiento renueva el compromiso de la institución con la comunidad, “la verdad es que tiene una importancia tremenda porque renueva nuestro compromiso, porque el detective no trabaja esperando un reconocimiento y cuando la comunidad da a conocer el valor que tiene el trabajo que realizamos, nos compromete aún más y nos obliga a entregar un trabajo de mejor manera (…) debemos hacer las cosas bien y debernos a la comunidad curicana”, dijo.

DESTACADOS

Los funcionarios destacados agradecieron la confianza de la institución, municipio y especialmente de la comunidad y su familia: “muy contento, gracias al municipio, al alcalde y al concejo. La verdad es que no me lo esperaba, soy curicano nacido y criado aquí y mucho tiempo viendo a otros colegas recibiendo este premio que este año me lo otorgaron a mí y creo que lo veo reflejado en el trabajo de todos, así que agradecido”, expresó el asistente policial, Jorge Bustamante.

Opinión compartida por el inspector, Claudio Fuenzalida, “es un reconocimiento a la labor que nosotros gestionamos como unidad y como equipo. Agradezco el apoyo de mi familia, que es fundamental para poder continuar en este trabajo que es un estilo de vida que uno elige y debe estar dispuesto en cualquier hora y momento del día. Gracias por el reconocimiento y el apoyo de mis compañeros de trabajo y familia”.

Finalmente, el subcomisario Alexis Hernández dijo que recibe este estímulo con sorpresa y orgullo, ya que generalmente no se espera que se reconozca el trabajo que se realiza.