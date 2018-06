Fue a operarse a Santiago y médico le reconoció que no tenía título de especialidad

Llamado. La dirigente de la fundación que ayuda a víctimas de negligencias médicas llamó a la comunidad a investigar muy bien a los profesionales con los que se atenderán.

CURICÓ. La semana pasada era muy importante para la presidenta de la Fundación Justicia por Amor, Erika Adasme, pues estaba afinando los detalles para una operación en la capital.

“Viajé el día miércoles a Santiago. Dejé de trabajar y pedí una hora con un médico cirujano vascular y fui junto con mi hermana. Buscamos en internet donde dice que trabaja con Fonasa e Isapres”, acotó.

Agregó que la consulta y un examen de eco doppler le salía 75 mil pesos a cada una, dinero que debían pagar tres días antes de la operación. Todo iba bien hasta que comenzó un diálogo con el doctor que estaría a cargo del procedimiento quirúrgico. Erika Adasme dijo a diario La Prensa que el tono y actitud del médico cambió cuando le contó el trabajo que hacía en favor de presuntas víctimas de negligencias médicas.

“Obvio que salió que íbamos de Curicó porque acá la salud es bastante mediocre y que producto de eso tengo un hijo dañado y que teníamos una fundación en la cual nos dedicamos a apoyar a víctimas de negligencia médica”, apuntó.

La presidenta de la Fundación Justicia por Amor, precisó que tras entregar esa información, el tono del diálogo fue totalmente distinto. “Veo que el doctor se incomoda demasiado. Me golpea la espalda y me dice Erikita si usted se quiere operar se va a tener que ir a otro lado porque yo en realidad no tengo el título de cirujano vascular y no me gustaría verme involucrado en un tema con usted”, apuntó.

LLAMADO A INFORMARSE

Erika Adasme dijo que como presidenta de la fundación se sentía con la obligación de contar su experiencia para evitar que otras personas caigan en hechos similares.

“Me encantaría hacer público esto e indicarle a los usuarios que en Santiago yo perdí todo el día de trabajo, perdí mi plata y me molesté, inclusive, conmigo misma por el hecho de que tengo experiencia en este tipo de situaciones e igual me metieron los dedos a la boca”.

La máxima autoridad de “Justicia por Amor” precisó que no cuesta nada informarse. “Curicó está lleno de médicos que dicen ser una cosa y no son realmente. Te metes a la página de la superintendencia y hay un espacio donde dice identificación del profesional y te salen todos los títulos habidos y por haber y los que no son también aparecen ahí”, aclaró.