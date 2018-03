Francisco Saavedra recibió el reconocimiento de Hijo Ilustre

De la comuna de Curicó. El Concejo Municipal y el alcalde Javier Muñoz, realizaron concejo extraordinario para aprobar el decreto que le entrega esta importante distinción.

CURICÓ. El reconocimiento más importante que puede entregar una comuna a uno de sus ciudadanos es nombrarlo Hijo Ilustre. Esta fue una de las sorpresas que tenía preparada el Concejo Municipal y el alcalde Javier Muñoz a Francisco (Pancho) Saavedra en la Fiesta de la Vendimia de Chile 2018.

Pancho Saavedra se ha convertido en un aporte para la comuna y siempre ha estado dispuesto a trabajar y colaborar en todo lo que ha requerido Curicó, como por ejemplo, fue un agente activo en la causa ciudadana por lograr la construcción del Hospital.

El destacado animador nacional, quien se ha caracterizado por dejar bien puesto el nombre de Curicó a lo largo de todo el país, fue aplaudido y vitoreado por las más de 70 mil personas que asistieron este sábado 24 de marzo a la plaza de Armas de la ciudad.

Según reconoció Francisco Saavedra, “este es el mayor reconocimiento que he recibido en toda mi vida. Fue una sorpresa, no lo esperaba y es por eso mi emoción”.

PREGÓN DEL VINO

Este año Francisco Saavedra fue el encargado de realizar el Pregón del Vino, en la ceremonia central de la Fiesta de la Vendimia, acto que se realizó al mediodía del sábado. “Llevo 10 años animando la Fiesta de la Vendimia de Chile y por primera vez tengo el orgullo y la emoción de ser el pregonero de la 32ª versión de la fiesta más importante de la región, y sin duda, una de las más tradicionales del país.

Hace 40 años nací en esta tierra, que me alimentó, que me vio crecer y me entregó los momentos más importantes de mi vida. Fue por estas calles, por esta plaza, donde di mis primeros pasos. Fue en el Teatro Victoria donde vi las películas que sin saber me conectaron con el mundo de las artes. Es en Curicó donde aprendí los valores que trato de llevar conmigo a cada lugar donde voy. Porque como ustedes saben, hay ‘Lugares que Hablan’, y hablan a través de su gente… pero no basta que los lugares hablen, si no hay nadie que esté dispuesto a escucharlos.

Como alguna vez me escuchó Santiago Fantobal, mi profesor de Filosofía en el Instituto San Martín, que lo convencí de realizar el primer taller de Teatro, en un momento donde las artes y el desarrollo de esta área en los alumnos no era una prioridad.

Mi carrera se ha ido construyendo a la par de la Fiesta de la Vendimia; me es difícil imaginar no venir a compartir con mi familia este festival, me es difícil alejarme del sentimiento que genera una buena copa de vino curicano en mi paladar, me es difícil pensar mi vida sin esta maravillosa actividad familiar.

En mis viajes he podido conocer al verdadero chileno: el humilde y trabajador. Los rincones más ocultos, no solo de la geografía, sino del pueblo que no se muestra… del pueblo que no se ven en la televisión. Ellos han tenido la gentileza de abrirme las puertas de sus casas, he podido sentarme en sus mesas, pero lo más importante aún, es que me han abierto su corazón. Esto sin duda, es el reconocimiento más importante.

He sido un privilegiado porque gracias a ‘Lugares que hablan’ he podido conocer los lugares más hermosos de este país, y puedo decir que lo más lindo no son los paisajes. Sino su gente. Este programa se ha convertido en un espejo, donde la gente puede verse a sí mismo y no el espejismo que lamentablemente muchas veces mostramos los medios de comunicación.

Es muy difícil hablar del éxito sin sonar arrogante, pero créanme que el poder compartir con la gente más humilde de este país lo hace a uno mantener los pies bien puestos en la tierra, la misma tierra que tanto amo y que nos brinda el mejor vino del mundo.

Mi compromiso con Curicó no solo me ha puesto como animador, también he tenido que cumplir labores no tan glamorosas o populares, como ser vocal de mesa, pero créanme que sea donde sea, mientras me toque compartir con mi gente, es donde más me gusta estar.

A punta de trabajo logré orgulloso ser el pregonero, es porque quizá soy de Curicó y es inevitable comparar la vida con un buen vino. Cuando uno prueba un vino nunca sabe lo que está detrás. El vino más caro y sabroso partió de la tierra, lo patearon, le sacaron el jugo, pero de ahí decanta lo mejor. Viene la espera, la maduración y algo que muchas veces no entendemos, pero es el tiempo el que saca lo mejor de ti… como un buen vino.

Por eso brindo… porque hay que volver a intentarlo y no rendirse jamás. Al igual que millones de chilenos y chilenas que día a día pelan el ajo, se rompen la espalda y las manos, por no abandonar nunca sus sueños, porque son esos mismos sueños los que nos dan la fuerza y las garras para seguir adelante”.