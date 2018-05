Francisco “Chaleco” López inauguró nueva tienda “Motor Sport” en Curicó

Para todos los gustos. El destacado deportista curicano precisó que su local no es solo para expertos en motocicletas, sino que para todo público.

CURICÓ. A los pies del cerro Carlos Condell, donde andaba en bicicleta cuando niño, Francisco López inauguró su nueva tienda “Motor Sport”, situación que lo tiene más que orgulloso. “Tengo un emprendimiento de las motos desde niño chico por un tema familiar que partió por mi padre y después por mi familia”, dijo. El “Chaleco” afirmó que se decidió por tener un segundo local en la ciudad por un tema de cariño e identidad.

“Tuve la posibilidad de hacer esta misma tienda en Santiago o en otras regiones, pero la ciudad siempre me ha tirado mucho. Curicó para mí significa mucho y buscamos una locación donde estuviera el cerro vinculado y una avenida principal”, apuntó.

Francisco López precisó que en la tienda encontrarán de todo los amantes de las motocicletas, expertos y público en general.

“Hay productos de seguridad, repuestos, accesorios, todo tipo de motos, hay de todo. En un supermercado de la motocicleta. Hay motos japonesas de primera gama hasta motos de trabajo. Hay algunas que dan 25 ó 30 kilómetros por litro que valen 690 mil pesos. Hay créditos, la idea es que sea accesible a la gente”, destacó.

El nuevo local del deportista está ubicado en avenida Alessandri 1133, el cual atenderá de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 20:00 horas, mientras que el sábado estará abierto hasta las 14:00 horas.

INVITADOS

Al tradicional corte de cinta asistieron varias autoridades como el alcalde de la comuna, Javier Muñoz; los concejales Mario Un-durraga y Sebastián Maturana; y el Prefecto de Carabineros, coronel Patricio Sánchez. Sin embargo, el que acaparó toda la atención fue el campeón del mundo de México 1986, otrora seleccionado nacional e ídolo de Colo-Colo, Claudio Borghi, quien señaló que tiene una admiración especial por Francisco López.

“Es muy reconocido no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Para mí es un honor estar con él y compartir estos momentos. Espero que le vaya muy bien y sé que atrás de este cerro comenzó a andar en sus primeras bicicletas así que es muy representativo para él”, acotó. El ex destacado futbolista internacional reconoció que le gustan las motocicletas, pero que prefiere mirarlas de lejos. “Yo ando y mal. Me caí una vez y me hizo bastante daño así es que no volví a subirme, pero siempre me han gustado. Me gusta más mirar que andar, pues no tengo tanta habilidad para eso”, apuntó.