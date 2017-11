Florcita Alarcón: el artista elegido diputado en el 17

CURICÓ. Costó ubicar ayer a Raúl Florcita Alarcón, uno de los diputados electos del distrito 17. “Estuve despierto toda la noche y hoy (ayer) he dormido durante el día y tenía mi teléfono apagado”, así explicó las primeras horas, tras obtener uno de los 20 cupos que a nivel nacional amarró el Frente Amplio en la reciente elección parlamentaria.

“Esto surgió de la magnífica idea de la creación del Frente Amplio, un referente con aciertos y errores, porque la mayoría de los integrantes son jovencitos, los que tienen que cometer errores para ser más sabios. Se estuvieron barajando lugares donde yo podría ir como candidato y me encantó la posibilidad de postular en mis tierras del Maule. Existía la posibilidad de elegir siete frenteamplistas para pasar a ser parte del Congreso. Solo siete y llegamos a ser 20”, expresó.

Raúl Florcita Alarcón, es curicano ampliamente conocido en el país como el artista Florcita Motuda. Se tituló como profesor normalista, precisamente en la Escuela Normal de Curicó, formó parte de diversos conjunto musicales, entre ellos The Stereos y siempre inquieto en materia artística.

ENCUESTAS

El diputado electo denunció un hecho político previo a la elección. Es lo referido a las encuestas que se publicaron en el país. “La derecha, por medio de encuestas creó un ambiente que el Frente Amplio no tenía posibilidades en la elección, que Beatriz no marcaba. Ahora dicen que fue un error. ¡No! Sabían que era falso ¡Qué sorpresa! Más del 22 por ciento, con toda la prensa en ese espíritu”, dijo.

Pero como contrapartida “fue muy bonito estar en Curicó, en Talca, y en otras comunas. La gente es muy cariñosa. Nuestra campaña no fue política, sino afectuosa, influida por Beatriz Sánchez”.

Contó que como presentación en las ferias y lugares públicos, su discurso fue que era candidato del Partido Humanista, dentro del Frente Amplio, con Beatriz Sánchez. “De inmediato hubo reacción favorable, porque había un gran conocimiento de ella en la gente. Por lo tanto, no hubo ninguna equivocación en este hecho político”.



FELIZ

Respecto a su elección dijo estar “muy feliz, porque no voy al parlamento como dedo, solo, sino que con 20 más y tenemos muy claro lo que vamos a desarrollar allí. Queremos levantar la Ley de Aguas, No más AFP, levantar la educación. Eso es lo que tiene que hacer nuestra bancada. No hay que estrujarse la cabeza respecto a lo que tenemos que hacer”, acotó.

SEGUNDA VUELTA

Consultado acerca del rol que va a jugar en la segunda vuelta, Alarcón dijo que es un decisión que se va a tomar en forma interna en todo el Frente Amplio. “Frente a eso cualquier opinión personal, atenta contra lo que queremos seguir funcionando como un conjunto humano, con diversos perfiles, jóvenes y viejos como yo, en ese Frente Amplio. Será resolución del colectivo, que por demás puede entusiasmar a los miembros del Frente Amplio, pero no a los votantes, que no es lo mismo”.

“Como Frente Amplio está muy claro lo que tenemos que hacer y eso está comunicado a la gente y lo reitero: No más AFP, leyes a favor de la educación, salud, rescate del agua. Por ahí puede surgir otra ley, como que existan plazas liberadas para artistas, donde se puedan ganar su monedas a diferencia de lo que ocurre ahora que los artistas callejeros son detenidos y acusados de vagancia. Eso es maldito y yo lo quiero cambiar”, expresó finalmente el diputado electo.