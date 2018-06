Fiscalía solicita 12 años de condena para mujer imputada por homicidio

Víctima falleció tras recibir dos estocadas en su pecho. Quedará en manos del Tribunal Oral en Lo Penal de Curicó en primer término establecer la culpabilidad o inocencia de la imputada, y en el caso del primer escenario, fijar una pena.

CURICÓ. Ayer comenzó el juicio en contra de Margarita Retamal León, sobre quien pesa un cargo por el delito de homicidio. Se trata de un hecho que aconteció el 30 de octubre de 2016 en un centro de eventos criollo ubicado en el sector Rancho Alto, El Colorado, en la comuna de Rauco, momento donde según lo planteado en la respectiva acusación, la imputada, en el contexto de una discusión, con un arma blanca le propinó a Florinda Navarro Pizarro dos estocadas a la altura del pecho, heridas que en definitiva provocaron la muerte casi instantánea de la mujer agredida.

Tales lesiones fueron efectuadas con un cuchillo de 19 centímetros, el cual fue encontrado junto al cadáver. Por lo mismo, a juicio del Ministerio Público, en este caso representado por la fiscal Leticia Flores Belmar, se trata de un hecho que califica como un homicidio, por el cual están solicitando una condena de 12 años de presidio mayo en su grado medio.

Quedará en manos del Tribunal Oral en Lo Penal de Curicó en primer término establecer la culpabilidad o inocencia de la imputada, y en el caso del primer escenario, fijar una pena. Tomando en cuenta el número de testigos y las pruebas que se presentarán durante el desarrollo del juicio, se estima que tal proceso se extienda a lo menos por dos o tres jornadas.

LEGÍTIMA DEFENSA

Por el lado de la defensa de la imputada buscarán establecer su absolución. Junto con destacar su “irreprochable conducta anterior”, la defensa de la imputada plantea que la actuación de la mujer se habría dado en el contexto de una “legítima defensa”, puesto que quien habría sacado un cuchillo para atacarla, sería la víctima. Margarita Retamal León de 50 años indica que luego de ser “agredida”, se “defendió”, en primer término, quitándole la citada arma blanca a Florinda Navarro Pizarro de 47 años, utilizándola, pero con el ánimo de protegerse, lo cual se explica como “una actitud racional” basada en el miedo de “verse amenazada”.

Cabe señalar que por dicha causa, la imputada se encuentra detenida y sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2016, encontrándose privada de libertad en la Cárcel de Talca. Dicha medida cautelar fue revisada por última vez en audiencia de fecha 12 de febrero de 2018.

“LÍO AMOROSO”

Cabe recordar que tras la detención de la mujer, el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI curicana, Richard Escobar, indicó que el ataque perpetrado con un arma blanca, habría tenido su origen “por un lío amoroso”, ligado a un sujeto quien durante la jornada donde ocurrió el hecho también se encontraba en el aludido recinto.

“La autora material dijo que, efectivamente, era una ex pareja que tenía la fallecida, pero que había sido hace mucho tiempo. Producto del alcohol me parece que hubo una remembranza respecto al tema. Se acordó que ella, supuestamente, le habría quitado a su ex pareja, por lo que se produce la pelea”, acotó.