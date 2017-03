Finalmente se pagó indemnización a Irene Cortés

Anuncio en conferencia de prensa. Con este pago, quedó sin efecto la orden de arresto en contra del alcalde Javier Muñoz, pero aún está pendiente la cancelación de los intereses correspondientes.

CURICÓ. “Muy contentos por el resultado”, dijo estar Irene Cortés, ex directora del Departamento de Admi-nistración de Educación Municipal (DAEM), luego que ayer en la mañana se hiciera efectivo el pago de más de 569 millones de pesos en indemnización por el despido injustificado del que fue víctima en 2013 de parte del actual alcalde de Curicó, Javier Muñoz.

“Estamos conformes y contentos porque se ha hecho justicia ante un acoso laboral. Se cometieron injusticias y no se respetaron las leyes. Por eso llamaría a los profesores y profesoras que se sienten avasallados en este rato o en algún minuto, a que no pierdan la confianza ni la fe y hagan las demandas que corresponden porque los derechos del trabajador los defiende la persona y tiene que ser lo suficientemente valiente para hacerlo. La justicia tarda -en este caso tardó como 4 años- pero llega”, afirmó Cortés al inicio de una conferencia de prensa donde anunció la noticia.

La ex directora del DAEM también se refirió a la polémica del pago con dinero público: “estamos muy tristes por otro lado, en el sentido de que estas platas pudieron ser ocupadas en otras necesidades que tienen los alumnos y las escuelas, tanto rurales como urbanas, y también la comunidad curicana. Eso es lo más triste de esto. Pero lo importante es que las personas sientan que cuando hay una injusticia sí se puede lograr éxito”.

Respecto a las acusaciones del alcalde Muñoz sobre la gestión que hizo Cortés durante su administración en el DAEM, referentes a la baja de matrículas, la ex directora dijo que “él siempre declaró que el despido fue por falta de confianza política. Esto lo dijo en la conferencia de prensa (al anunciar el despido), en los juicios y lo que está diciendo ahora último -que fue por falta de cumplimento, por falta de alumnos, que yo impedía el avance de los establecimientos- todas esas son justificaciones que busca que la gente crea y así justificar su mal actuar: que no respetó los derechos laborales que yo tenía”.

UN JUICIO DURO

José Luis Cisterna, abogado representante, habló sobre el manejo de parte de la Municipalidad durante el proceso. “La verdad es que el alcalde tiene un serio problema; una habilidad para manipular, imaginar cosas y derechamente mentir”, acusó.

Y relató una situación que vivió en medio del juicio, “en algún momento un abogado del municipio para proponer una fórmula de pago, envía una propuesta y sobre la base de esa propuesta yo dije ‘cualquier cosa que conversemos desde este momento en adelante supone la suspensión de todas las dilaciones que ustedes están haciendo en los juicios’, porque habían dos juicios en paralelo. Y llegamos a ese acuerdo. Me envía la propuesta, la miro, la rechazo inmediatamente porque no se ajustaba mínimamente a algo razonable. Me envían una segunda propuesta, esta vez me llaman por teléfono y me dicen, ‘mira, la hemos ajustado a esto’, a lo que yo le contesto que debo chequearlo con Irene. En ese intertanto que tomo la confirmación de Irene, me doy cuenta que en el portal del Poder Judicial estaban presentando los recursos de apelación y certificaciones para recurrir al tribunal constitucional. Desde ahí cualquier intento de acuerdo en este momento lo cancelé. Ese fue el único acercamiento que hubo”.

Y finalmente, agrega: “Si el alcalde quiere culpar a alguien en el asunto de la negociación que culpe a sus abogados, él no tiene control sobre su equipo de abogados, porque mientras unos negocian otros patean la mesa y ese es un problema de ellos. Y la verdad es que no se puede negociar con alguien que está constantemente faltando a la palabra o jugando al policía bueno y policía malo; alguien debiera recordarle a esos niñitos que son funcionarios públicos y que tienen otro estándar de trabajo que parecen no estar dispuestos a cumplir”.