Feriantes explican por qué encararon a Florcita Motuda

Diputado del distrito 17. Diario La Prensa regresó a la Felicur para conocer a quienes de manera abierta se manifestaron contrarios a los dichos que el parlamentario formuló, relacionados a entregar acceso al mar a Bolivia.

Curicó. La visita del ahora diputado, Florcita Motuda a la Felicur generó miles de comentarios a lo largo de nuestro país, más aún cuando por estos días se está llevando a cabo un juicio donde está en juego la posibilidad que nuestro país deba sentarse en la mesa con Bolivia para abordar la solicitud planteada por los altiplánicos de tener una salida al mar por el océano Pacífico.

Los dichos previos del curicano, donde manifestó abiertamente su apoyo a la demanda boliviana, generaron la molestia en varios locatarios, muchos de los cuales lo trataron de “antipatriota”, entre otros epítetos.

La primera persona que aceptó la invitación del diputado fue Mario Zenteno, quien es feriante desde hace más de 30 años. Reconoce que de manera previa había visto en televisión los dichos de Motuda, respecto a entregarle mar a Bolivia, los cuales a su juicio son una clara “contradicción”, más aun cuando por estos días hay una comisión chilena que precisamente está defendiendo aquello en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“Yo solamente le pregunté por qué quería darle mar a Bolivia y él me dio la explicación de que la esposa era boliviana y la hija y eso”. “No lo encontré coherente, no me pareció que era un buen argumento”, dijo.

“Lo otro que me molestó es que viniera a Curicó y viniera a la Felicur pensando que lo íbamos a recibir como rey por decir que le va a dar mar a Bolivia y no pues, aquí usted vio como lo recibieron”, subrayó.

AFRENTA

Otra de las personas que la tarde de este lunes también “encaró” al parlamentario fue Eugenio Castro. Señalando que el “mar” es de todos, criticó a quienes permitieron que Motuda arribara a la Cámara Baja.

“Cómo es posible que un estado lo tenga ahí, hablando cosas que no corresponde, recibiendo una tremenda suma de dinero”, dijo.

Junto con ello, aseguró que la posibilidad de ceder territorio sería una “afrenta” a los chilenos quienes “perdieron la vida” en la denominada “Guerra del Pacífico”. “Cuando uno jura la bandera, es para defender nuestra patria y el mar es de todos. Él está hablando cosas que no corresponde. Yo le pregunté si nos representaba a todos nosotros y me dijo que representaba a un tercio. No me parece eso, si usted por ejemplo es policía, está dispuesto a defender a toda la gente de Chile. No tiene que hacer excepción y ellos son iguales, porque representan a nuestra patria, los eligen para eso”, dijo.

DÉBIL ARGUMENTO

“Yo lo mandé para Bolivia, ya que no tiene nada que hacer aquí si es tan partidario de darles mar. Además eso es de nosotros, de nuestro país, no tiene por qué él negociarlo”, señaló de entrada Edith Garrido, otra locataria. Aseguró que por los medios, el día anterior se enteró que Motuda estaría en la Felicur, por lo que en parte ya había pensando en decirle lo que gran parte de Chile observó a través de un video que se difundió en las redes sociales.

“Es tan débil el argumento que tiene. Que la señora de él era boliviana. Más bien debería quedarse calladito. No habla nada con base. El mar es chileno, se ganó en buena ley, además se le están dando 100 facilidades a los bolivianos”, acotó.

Por último, indicó que en ningún momento nadie pensó en “agredir” al diputado, sino que más bien manifestar la molestia que ha generado sus dichos.

HISTORIA

Para Nelly Garrido, otra de las locatarias que encaró a Florcita Motuda, el argumento entregado por el parlamentario para justificar su postura “no tiene base, ni es válido”.

“Yo no sé como se les ocurrió sacar a este caballero. No sirve para diputado. Si le falta mucho, como que no tiene idea de la historia de Chile, nada, tienen que darle un tratamiento de ubícate. Para la farándula de la tele está perfecto, cuando no hayan con que rellenar, pero no para llevarlo al parlamento y vestido de payaso”.

Por último, Garrido recalcó que si Motuda decide regresar a la Felicur, le diría “las mismas cosas”. “Tiene que estudiar la historia de Chile primero. No sabe, no ha leído nada de lo que sucedió esos años, nada. Para mí, no tiene idea”, aseguró.